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Yüksek Enflasyon Küçük Esnafı Vurdu

Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücü düşerken, Eskişehirli esnaflar da işlerinde büyük düşüş yaşadıklarını belirtiyor. Masrafların artması ve alışverişin azalması nedeniyle esnafın geçinmesi zorlaşıyor.

13.12.2023 - 18:10,
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MELTEM KARAKAŞ

Satışların düşük olduğunu söyleyen Eskişehirli esnaf Yusuf Öymen, "Eskiden biz getiriyorduk bir ürün 40 liraya biz 80'e satıyorduk. Şimdi bir ürün getiriyorsun 370 liraya gelişi var. Ben 680 lira desem kim alacak? Kimse almaz. Mecbur karımdan kısıyorum. 380 diyeceğime 450 diyorum. 70 lira kar koyuyorum. O da dükkanın kirasına, masrafına yetmiyor. Elemanlara, sigortalara yetmiyor. Ben Bağ-Kurumu ödeyemiyorum" dedi.

Yüksek enflasyonun vatandaşın alım gücünü düşürmesiyle küçük esnafın da işleri kötü gitmeye başladı. Eskiye oranla işlerinde yarı yarıya düşüş olduğunu söyleyen Eskişehirli esnaf, vatandaşların alışveriş yapamadığını bellirtti.

"HER GELEN ALMADAN GİDİYOR"

Esnaf Müslüm Yeşiltaş, "İşler eskiye göre yarıdan da aşağıya düştü şu anda. Daha evvelden normaldi ama bugünlerde anormal bir düşüş var. Masraflar artık çok ağır. Esnafın geçinmesi zora girdi bu şartlarda. Biz fiyatları yüksek vermiyoruz. Yazlığı şu an 200 liraya satıyoruz. Kışlığı da 200 liraya satıyoruz. Biraz alışveriş olsun diye ama yok. Her gelen bakıyor ama almadan koyup gidiyor. Öyle seyrediyor. Kış aylarında daha masraflar çoğaldığı için halk da alışverişte çok kısıtlama yaptı" diye konuştu.

"BAZI ÜRÜNLERİN FİYATINI SÖYLERKEN UTANIYORUM"

Esnaf Yusuf Öymen ise şunları söyledi:

"İşler malum kış pek iyi gitmiyor geçmiş yıllara göre. Asgari ücrete zam oluyor bu sefer ürünlere zam oluyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Normalde asgari ücrete zam yapılmasın ürünlere indirim yapılsın. Biz maaşları ödeyemiyoruz. Asgari ücrete zam yapılıyor. Diyoruz ki tamam, vatandaşın cebine para girdi, vatandaş çarşıya inecek, harcayacak, bize para verecek, alışveriş yapacak. Ne oluyor; vatandaş 3 bin liraya, 4 bin lirayla marketten çıkacağına 5 bin liraya, 6 bin liraya çıkamıyor. Bu sefer para yine orada kalıyor. Gerek yok, sen asgari ücrete zam yapacaksın sonra tutup ürünlere, yiyeceğe, gıdaya zam yapacaksın. Karşılığı olmuyor. Değişen hiçbir şey yok ama yerinde durmuyor ki. Fiyatlar uçuk. Bazı ürünlere fiyat söylüyorum. Utanıyorum söylemeye. Eskiden biz getiriyorduk bir ürün 40 liraya biz 80'e satıyorduk. Şimdi bir ürün getiriyorsun 370 liraya gelişi var. Ben 680 lira desem kim alacak? Kimse almaz. Mecbur karımdan kısıyorum. 380 diyeceğime 450 diyorum. 70 lira kar koyuyorum. O da dükkanın kirasına, masrafına yetmiyor. Elemanlara, sigortalara yetmiyor. Ben Bağ-Kurumu ödeyemiyorum."

Yüksek Enflasyon Küçük Esnafı Vurdu
Kaynak: ANKA
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