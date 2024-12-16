Yüksekova'da Doğal Gaz Sevinci - Son Dakika
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Yüksekova'da Doğal Gaz Sevinci

Yüksekova\'da Doğal Gaz Sevinci

Yüksekova'da doğal gaz çalışmaları tamamlandı, vatandaşlar bir hafta içinde gazı kullanacak.

16.12.2024 13:07
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen doğal gaz çalışmaları tamamlanırken, vatandaşların bir haftaya gazı evlerinde kullanacakları belirtildi.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından tamamlandı. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki kazı ve boru kaynak işlemleri tamamlanırken, Esenyurt Mahallesi'nde yer alan TOKİ 1. Etapta oturan vatandaşlar ise kısa sürede gaz kullanımına başlıyor.

Esenyurt Mahallesi'nde yer alan TOKİ 1. Etap Sorumlusu Candemir Alim, vatandaşlara acilen evlerdeki işlemlerinin bitirilmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Doğal gaz çalışması şu anda Esenyurt 1 ve 2. bölge olmak üzere altyapımız tamamen hazır. Gaz verilmesi durumunda biz gereken bütün çalışmalarımızı yapmışız. Ancak ortak alan tesisatı dediğimiz bir tesisat var, bunu da ivedi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daire sahipleri kombilerini de taksınlar. Kombilerinin olmaması durumunda doğal gaz gelse bile yararlanamayacaklar" dedi.

Çok mutlu olduklarını da dile getiren Alim, "Doğal gazın bugüne kadar gelmemesi üzücü bir olay. Biz de temiz havadan yararlanmak istiyoruz. Yüksekova nadide bir ilçe ve bu nadide ilçemizin de çok güzel şeylere layık olduğunu biliyorum. Özellikle doğal gazın gelmesi bizi gayet mutlu etti. Halkımız çok mutlu. Kirli havadan kurtulmuş oluyoruz" diye konuştu.

Mahallesinin doğal gaza kavuşmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Esenyurt Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel ise "Bugün çok mutluyuz. Özellikle Esenyurt Mahallemizde bulunan TOKİ konutarında bu çalışmaların yürütülmesi bizi mutlu etti. Çok şükür yakın zamanda çalışmalar son buldu. Şu an TOKİ konutları için önümüzdeki birkaç gün içerisinde doğal gaz kullanılacak. Bu vesilesiyle emeği geçen herkese vatandaşlarımız adına şükran ve minnetlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Doğal Gaz Sevinci - Son Dakika

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