Yüksekova'da Doğal Gaz Test Aşaması Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da Doğal Gaz Test Aşaması Tamamlandı

Yüksekova\'da Doğal Gaz Test Aşaması Tamamlandı

Yüksekova'da doğal gaz çalışmaları tamamlandı, meşale yakılması bu hafta bekleniyor.

18.12.2024 19:30
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen doğal gaz çalışmalarının hızla tamamlanarak test aşamasının bitmesiyle, bu hafta meşale yakılması bekleniyor.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından tamamlandı.

Ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ tamamlanmasıyla daha sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında kazı ve boru kaynak işlemlerinin bir kısmı tamamlanırken, doğal gazın ilk etapta bu bölgelere verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bağışlı köyündeki doğal gaz istasyonunda yoğunlaşan çalışmalar çerçevesinde yetkililerden alınan bilgilere göre, meşalenin bu hafta yakılmasını beklediklerini belirttiler.

Yüksekova-Van yolunda bulunan ana merkezde yetkililer meşale yakılması için start verirken, Vali Ali Çelik'in de katılımıyla meşalenin yakılacağı öğrenildi.

Artık evlerde gaz kullanımının başladığına sevindiklerini söyleyen Yüksekova Esnaf ve Sanatlarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Yüksekova ilçemizde, vatandaşlarımızın daha temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşabilmesi için doğal gaz boru hattı çalışmaları tamamlandı. Doğal gaz kullanımı, enerji verimliliğini artırarak bölgedeki ısınma maliyetlerini düşürecek ve hanelerin daha ekonomik bir şekilde ısınmasını sağlayacak. Ayrıca, çevresel açıdan bakıldığında, doğal gazın fosil yakıtlara göre daha temiz bir enerji kaynağı olması, hava kirliliğinin azalmasına ve karbon salınımının düşmesine katkı sunacak. Bu da Yüksekova'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli bir destek olacak. İnşallah bu hafta içinde meşale yakılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Doğal Gaz Test Aşaması Tamamlandı - Son Dakika

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