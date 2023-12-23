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Yüksekova'da ekipler kar, soğuk hava demeden elektrik arızalarını gideriyor - Son Dakika
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Yüksekova'da ekipler kar, soğuk hava demeden elektrik arızalarını gideriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde VEDAŞ ekipleri, kar ve soğuk hava şartlarına rağmen gece gündüz çalışarak elektrik arızalarını gideriyor. Kırsal bölgelerde kopan hatlar ve trafolardaki arızaları onaran ekipler, kesintisiz enerji sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Ayrıca, yaşanabilecek olumsuz durumlar için kar yağışına karşı hazırlıklı bekliyorlar.

Yüksekova\'da ekipler kar, soğuk hava demeden elektrik arızalarını gideriyor
23.12.2023 - 23:49,
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Yüksekova'da ekipler kar, soğuk hava demeden elektrik arızalarını gideriyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde VEDAŞ ekipleri kar, kış demeden elektrik arızalarını gidermek için gece gündüz çalışıyorlar.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Yüksekova arıza onarım ve bakım ekibi ilçenin zorlu coğrafyasında gece gündüz çalışarak kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları gideriyor. Kırsal bölgelerde kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen VEDAŞ arıza bakım onarım personelleri, ilçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan Karabey, Örnek, Çukurca, Yürekli ve Van-İpekyol'unda bulunan Akalın, İnanlı, Beşatlı, Köprücük, Akçalı, Kayakonak ve Tatlıcak köylerinin besleyen ana hatları bir bir onarımdan geçirildi. Bununla beraber ekipler yaşanan kar yağışından dolayı yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

Kaynak: İHA
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