Yüksekova'da Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Yüksekova'da Feci Kaza: 3 Ölü

18.06.2026 22:35
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Hakkari Yüksekova'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Nazmi Bala idaresindeki 06 FT 6436 plakalı kamyon ile Şahbaz Bor yönetimindeki 27 ACR 802 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolculardan İlyas Çavunt ve Orhan Ongan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sabri Ova ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün seyir halinde olduğu sırada kamyonun hızla çarparak aracı savurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: ANKA

Yüksekova, 3. Sayfa, Güvenlik, Hakkari, Yaşam, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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