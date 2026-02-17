Yüksekova'da Kız Kardeşlerin Ramazan Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yüksekova'da Kız Kardeşlerin Ramazan Hazırlığı

Yüksekova\'da Kız Kardeşlerin Ramazan Hazırlığı
17.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç kız kardeş, Yüksekova'da Ramazan için imece usulüyle çörek ve lavaş hazırladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan üç kız kardeş, 11 ayın sultanı için imece usulüyle tandır başına geçerek sahur sofralarının vazgeçilmezi olan yöresel çörek ve lavaşları hazırladı.

Yüksekova'da dondurucu soğuklara rağmen yakılan tandırlar, bu kez Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu için duman verdi. Beşatlı köyünde bir araya gelen üç kız kardeş, aile büyüklerinden miras kalan gelenekleri yaşatarak sahur hazırlıklarını tamamladı. Beşatlı köyünde yaşayan Neriman Erci, Zennure On ve Elif Yiğit, 30 günlük sahur ihtiyacını karşılamak amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla kolları sıvadı.

Evlerinde dualar eşliğinde yoğurdukları hamurları köyün ortak kullanımındaki tandıra taşıyan kardeşler, gün boyu süren hummalı bir çalışma sergiledi. İki ayrı ailenin ihtiyacı için hazırlanan yüzlerce çörek ve lavaş, geleneksel yöntemlerle tek tek pişirildi.

Kültürlerini yaşatmanın mutluluğunu yaşayan Zennure On, Ramazan hazırlığının bir birliktelik simgesi olduğunu belirtti. On, "Önce lavaş ekmeklerimizi, ardından yöresel çöreklerimizi hazırladık. Üç kardeş omuz omuza vererek unumuzu eledik, hamurumuzu yoğurduk. Tandır başında çalışmak zahmetli olsa da bu bizim köklü geleneğimizdir. Ramazan özel ve temiz bir ay; Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin" dedi.

Neriman Erci ise Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "30 güne yetecek şekilde planlamamızı yaptık. Çöreklerimizi atalarımızdan gördüğümüz usullerle hazırladık. Bu heyecanı kardeşlerimle paylaşmak paha biçilemez. Allah her eve bereket nasip eylesin" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Üç Kız Kardeş, Yüksekova, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Kız Kardeşlerin Ramazan Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:49:11. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Kız Kardeşlerin Ramazan Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.