Yüksekova'da Öğrencilere Müzik Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da Öğrencilere Müzik Etkinliği

Yüksekova'da sınavlara hazırlanan öğrenciler için müzik ziyafeti ve şiir okuma etkinliği düzenlendi.

27.02.2025 19:34
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Yüksekova'da sınavlara hazırlanan öğrenciler için müzik ziyafeti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde sınavlara hazırlanan öğrenciler için müzik ziyafeti düzenlendi.

Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü her hafta farklı bir etkinlik düzenlemeye devam ediyor. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan ve toplam 300 öğrenciye ev sahipliği yapan kütüphane, öğrencilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Yüksekova Gençlik Merkezinin müzik öğretmenleri işbirliğiyle sınavlara hazırlanan öğrenciler için müzik etkinliği düzenlenirken, öğrencileri de şiirler okuyarak programa katkı sundu.

Programa katılan Hakkari Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, "Kütüphanemizde bugün ders çalışan KPSS, TYT, AYT ve LGS öğrencilerine yönelik bir müzik etkinliğimiz oldu. Çok güzel bir etkinlikti. Öğrencilerimiz bundan memnun kaldılar. İnşallah benzer etkinlikleri Hakkari genelinde sürdüreceğiz. Bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Müdür Ağacanoğlu'nun öğrencilere hediye vermesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Öğrencilere Müzik Etkinliği - Son Dakika

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