Yüksekova\'da Tarihi Atama

Hakkari'nin Yüksekova Adliyesi tarihinde bir ilk yaşandı. Hakim Hicran Al Parlak, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak göreve başladı.

Meslekte 8. yılını geride bırakan Başkan Hicran Al Parlak, Yüksekova'da böylesine önemli bir görevin kendisine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parlak, "Adalet komisyon başkanı ve ağır ceza mahkemesi başkanı olmak benim için onur verici. Bunun özellikle bu coğrafyada olması bana ayrıca gurur yaşatıyor" dedi.

Hakim Hicran Al Parlak, adaletin toplumların temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Adaletini kaybetmiş bir toplum her şeyini kaybeder. Eğitim ve adalet her şeyden önce gelir. Türkiye'nin uluslararası alanda daha iyi yerlere gelmesi için adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda tüm hakim ve savcılarımızın elini taşın altına koyduğunun bilincindeyim" ifadelerini kullandı.

Kadınların yargı teşkilatındaki yerinin arttığını belirten Al Parlak, genç kadınlara da seslenerek, "Özellikle genç kızlarımızın bu yolda istikrarlı adımlar atmalarını istiyoruz. Çünkü adaleti tesis etmenin verdiği hazzı hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız" diye konuştu.

Hakim Hicran Al Parlak, görev yaptığı bölgeye de dikkat çekerek, kadın bir başkanın Yüksekova için umut verici olduğunun altını çizdi. Parlak, "Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, Yüksekova da değişmeli. Bir kadın başkanın burada görev alması halk nazarında umut verici ve güzel bir dönüş olacaktır" dedi.

Yeni göreviyle ilgili hedeflerini de paylaşan Al Parlak, önceliğinin adalete güveni artırmak olduğunu söyleyerek, "Yargıya güveni pekiştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak en büyük hedefim olacak" şeklinde konuştu.

Meslek hayatına Tarsus Adliyesi'nde başlayan Hakim Hicran Al Parlak, burada 4 yıl görev yaptı. Ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 2 yıl hakimlik görevinde bulunan ve geçtiğimiz yıl Yüksekova Adliyesi'ne tayin olan Al Parlak, son kararnameyle ilçenin ilk kadın adalet komisyonu ve 2. ağır ceza mahkemesi başkanı oldu. - HAKKARİ