Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: Aydın'da 1 ayda 241 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: Aydın'da 1 ayda 241 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Nisan ayı içerisinde Yunanistan tarafından geri itilen 63'ü çocuk toplam 241 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son 1 ayda toplam 8 olay meydana gelirken, kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

02.05.2024 13:05
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Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı

Aydın'da 1 ayda 241 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nisan ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 63'ü çocuk toplam 241 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Nisan ayında da hız kesmezken, 1-30 Nisan tarihleri arasında toplam 241 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 8 olay meydana gelirken, kurtarılan 241 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 5 Nisan'da Kuşadası açıklarında 6'sı çocuk olmak üzere 21 düzensiz göçmen, 6 Nisan'da kendi imkanlarıyla karaya çıkan ve jandarma karakol ekiplerince kurtarılan 23 düzensiz göçmen, 7 Nisan'da 5'i çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen, 10 Nisan'da Kuşadası açıklarında 19'u çocuk olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen, 11 Nisan'da 9'u çocuk olmak üzere 24 düzensiz göçmen, 11 Nisan'da 16'sı çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen, 17 Nisan'da 5'i çocuk olmak üzere 15 düzensiz göçmen, 21 Nisan'da 3'ü çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: Aydın\'da 1 ayda 241 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: Aydın'da 1 ayda 241 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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