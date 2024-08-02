Yunanistan itti, Türkiye kurtardı: Aydın'da 1 ayda 124 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan itti, Türkiye kurtardı: Aydın'da 1 ayda 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Temmuz ayı içerisinde Yunanistan tarafından geri itilen 37'si çocuk toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı. Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aydın'da son 1 ayda toplam 5 olay meydana gelirken, kurtarılan 124 düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

02.08.2024 09:48
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Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 37'si çocuk toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan Sahil Güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Temmuz ayında da hız kesmezken, 1-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 5 olay meydana gelirken, kurtarılan 124 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 8 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13 Temmuz'da Didim açıklarında 20 düzensiz göçmen, 24 Temmuz'da Kuşadası açıklarında meydana gelen 2 ayrı olayda 24'ü çocuk 41 düzensiz göçmen, 29 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN

Yunanistan itti, Türkiye kurtardı: Aydın\'da 1 ayda 124 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunanistan itti, Türkiye kurtardı: Aydın'da 1 ayda 124 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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