Aydın'da Yunanistan'dan Geri İtilen 178 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Yunanistan'dan Geri İtilen 178 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'da, Yunanistan tarafından geri itilen 29'u çocuk toplam 178 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Ağustos ayında, Didim ve Kuşadası açıklarında meydana gelen 5 olayda, göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

02.09.2024 19:52
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Yunanistan itti, Türkiye kurtardı... Aydın'da 1 ayda 178 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 29'u çocuk toplam 178 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Ağustos ayında da hız kesmezken, 1-30 Ağustos tarihleri arasında toplam 178 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 5 olay meydana gelirken, kurtarılan 178 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 14 Ağustos'ta Didim açıklarında 15'i çocuk 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. 19 Ağustos'ta Didim açıklarında 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen, 19 Ağustos'ta Kuşadası açıklarında 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen, 23 Ağustos'ta Kuşadası açıklarında 6'sı çocuk 29 düzensiz göçmen, 27 Ağustos'ta Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Yunanistan'dan Geri İtilen 178 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Yunanistan'dan Geri İtilen 178 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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