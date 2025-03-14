Yüreğir Belediyesi\'nden Tasarruflu İftar Yemekleri

Adana'da Yüreğir Belediyesi, Ramazan ayında her gün farklı bir noktada iftar yemeği düzenlerken, yemekler dışarıdan satın almak yerine kuruma ait mutfakta hazırlanıyor.

Belediye, uzman aşçılar ve ekipler tarafından sağlıklı bir ortamda hazırlanan yemeklerle tasarruf sağlıyor. Yapılan tasarruf sayesinde daha fazla vatandaşa ulaşılma imkanı oluşturuluyor. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'da, iftar yemeklerinin hazırlandığı mutfağı ziyaret ederek personelden bilgi aldı ve yemek yapımına yardımcı oldu.

Başkan Demirçalı, "Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar yemeklerini kendi mutfağımızda, uzman aşçılarımız ve ekibimizle yapıyoruz. Sağlıklı bir ortamda üretilen yemeklerle müteahhitte ödenmesi gereken para, belediye kasasında kalıyor. Böylelikle daha fazla hemşerimize ulaşma imkanı buluyoruz. Yüreğir Belediyesi'nde yapılan her şey, Yüreğir halkının mutluluğu içindir" dedi.

Yüreğir'de düzenlenen iftar yemeklerinin toplam 22 noktada Ramazan Bayramı öncesine kadar devem edeceği ifade edildi. - ADANA