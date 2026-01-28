Yüreğir'de ara tatil çocuk şenliğiyle renklendi - Son Dakika
Yüreğir'de ara tatil çocuk şenliğiyle renklendi

Yüreğir\'de ara tatil çocuk şenliğiyle renklendi
28.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:09
Adana'da Yüreğir Belediyesi, ara tatil boyunca düzenlediği çocuk şenlikleriyle miniklere eğlenceli anlar yaşattı. Farklı etkinliklerle dolu olan şenlikler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulundu.

Adana'da Yüreğir Belediyesi, ara tatil boyunca ilçe genelinde düzenlediği çocuk şenlikleriyle miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Farklı mahallelerde gerçekleştirilen 'Yüreğir Çocuk Şenliği' kapsamında çocuklar hem eğlendi hem de tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Şenlikler kapsamında oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, palyaço gösterileri, sahne şovları ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar arkadaşlarıyla birlikte neşeli vakit geçirirken, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle buluştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuzdur. Ara tatilde düzenlediğimiz şenliklerle onların yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Yüreğir'de çocuklarımız için eğitici ve eğlenceli etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

