Yüreğir'de gaziler onuruna yemek verildi

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'19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı koordinesinde, gaziler onuruna yemek verildi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'ne düzenlenen programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Volkan Barış Salgar, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ali Rıza Şimşek, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, gaziler ve aileleri katıldı.

Masaları dolaşarak gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Aksu, "Vatanseverlikleriyle ve cesaretleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız aziz şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimize ancak bizlere emanet edilen ülkemize, değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkarak ve güçlü Türkiye için el birliğiyle çalışarak layık olacağımıza inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır ise "Başta kurucumuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu bayrağı gök kubbede dalgalandırmak adına şehadete eren şehitlerimizi anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Adana İl Müftülüğü Koro Şefi Tarık Karadağ'ın seslendirdiği ilahilerle devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dua ile sona erdi. - ADANA