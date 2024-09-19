Yüreğir'de gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüreğir'de gaziler onuruna yemek verildi

'19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı koordinesinde, gaziler onuruna yemek verildi.

19.09.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı koordinesinde, gaziler onuruna yemek verildi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'ne düzenlenen programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Volkan Barış Salgar, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ali Rıza Şimşek, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, gaziler ve aileleri katıldı.

Masaları dolaşarak gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Aksu, "Vatanseverlikleriyle ve cesaretleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız aziz şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimize ancak bizlere emanet edilen ülkemize, değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkarak ve güçlü Türkiye için el birliğiyle çalışarak layık olacağımıza inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır ise "Başta kurucumuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu bayrağı gök kubbede dalgalandırmak adına şehadete eren şehitlerimizi anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Adana İl Müftülüğü Koro Şefi Tarık Karadağ'ın seslendirdiği ilahilerle devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dua ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

19 Eylül Gaziler Günü, 19 Eylül Gaziler Günü, Yerel Haberler, Yüreğir, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüreğir'de gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir'de gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement