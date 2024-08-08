Yusuf Dikeç'in Başarısı Havalı Tabancı Sporuna İlgiyi Arttırdı - Son Dakika
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Yusuf Dikeç'in Başarısı Havalı Tabancı Sporuna İlgiyi Arttırdı

Yusuf Dikeç\'in Başarısı Havalı Tabancı Sporuna İlgiyi Arttırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in atışlarıyla dikkat çekmesi, havalı tabancı sporuna olan ilgiyi arttırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Dikeç'in başarısının Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ilgiyi artırdığını belirtti.

08.08.2024 09:47
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış yaptığı sıradaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yusuf Dikeç'ten sonra havalı tabancı sporuna ilgi yüzde 100 arttı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren "Milli sporcumuz, gururumuz Yusuf Dikeç ile birlikte havalı silahlara olan ilgi Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da artmaya başladı" dedi.

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Dikeç, eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç, havalı tabancı sporuna ilgiyi de arttırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce açılışı gerçekleştirilen havalı silahlar poligonunda bu branşta antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor. Milli sporcu Dikeç'in madalya alması ve özellikle dünya gündemine oturması sonrası bu branşa ilginin arttığına dikkat çeken Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Havalı silahlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında tüm Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Milli sporcumuz, gururumuz Yusuf Dikeç ile birlikte havalı silahlara olan ilgi Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da artmaya başladı" diye konuştu.

"Biz burada bir ok sporcu yetiştireceğiz, Yusuf Dikeç'ler Elazığ'dan yetişecektir"

Türkiye'nin sayılı poligonlarından bir tanesine sahip olduklarını ifade eden Eren, "Elazığ Atatürk Stadyumunu hep yaşayan stadyum olarak adlandırıyoruz. İçerisinde 13 antrenman salonu olan Elazığ'ın ve Türkiye'nin en büyük komplekslerinden bir tanesindeyiz. Şu anda da havalı silahlar atış poligonundayız. Poligonumuz gerçekten muhteşem ve Türkiye'nin sayılı poligonlarından bir tanesidir. 2023 yılında federasyon başkanının katılımıyla açılışını yapmıştık. O günden bugüne Ahmet Nudayi hocamız ile birlikte antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Burada 80'e yakın sporcumuz var, bunların 30'ü ise müsabık duruma geldi. Havalı silahlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında tüm Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Milli sporcumuz, gururumuz Yusuf Dikeç ile birlikte havalı silahlara olan ilgi Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da artmaya başladı. Biz iyi ki de bu poligonu yapmışız. Burada çok büyük emekler var. Biz burada bir ok sporcu yetiştireceğiz, Yusuf Dikeç'ler Elazığ'dan yetişecektir" diye konuştu.

"Olimpiyatlardan sonraki sporcu sayımız yüzde 100'ün üzerinde oldu"

30 yıldır havalı ve ateşli silahlar branşında antrenörlük yapan Ahmet Nudayi Oğraş, "Elazığ'a geldikten sonra bu branşın eksik olduğunu gördüğümde sağ olsun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile müzakereler yaptık. Bir yıl içinde bu havalı ve ateşli silahlarımızın poligonu hazır hale geldi. Şu an 75' e yakın sporcumuz var. O sporcular ile beraber antrenmanlarımız devam ediyor. 2024 yılı içerisindeki faaliyet programında da yarışmalara gideceğiz. Özellikle Yusuf Dikeç'in olimpiyat şampiyonasında göstermiş olduğu o hareketler sonrası Elazığ'da da bu branşta bir uyanış oldu. Olimpiyatlardan sonraki sporcu sayımız yüzde 100'ün üzerinde bir katkı sağladı" şeklinde konuştu.

"İleride Yusuf Dikeç gibi olabilirim"

Yahya Musab Tokatlı (12), "Buraya birkaç haftadır geliyorum ve burayı seviyorum. İleride müsabakalara katılmayı da istiyorum. İleride bir Yusuf Dikeç olabilirim. Geldiğimden beri kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. İl müdürümüze de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcu Berrin Bozan ise "16 yaşındayım. Yaz kurslar ve sporları aracılığıyla bu spor başladım. Olimpiyatlarda da gördüğümüz gibi Yusuf Dikeç ve İlayda gibi sporcu olmayı tabi ki istiyoruz. Her sporcu gibi olimpiyatlara katılıp iyi yerlere gelebilmeyi istiyoruz. Bu konuda sağ olsunlar hocamız da gençlik ve spor il müdürümüz de çok yardımcı oluyorlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusuf Dikeç'in Başarısı Havalı Tabancı Sporuna İlgiyi Arttırdı - Son Dakika

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