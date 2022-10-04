Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı

04.10.2022 14:16

Filipinler'de gerçekleştirilen Büyük Loto çekilişinde 433 kişiye büyük ikramiye çıktı. Filipinler senatosunun azınlık lideri Koko Pimentel, sonucun 'şüpheli' olduğunu belirterek soruşturma açılmasını istedi.

Filipinler'de cumartesi günü yapılan Büyük Loto çekilişinde 433 kişi, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturarak 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiyeyi kazandı. Çekilişten çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması tartışmaları beraberinde getirip lotonun güvenilirliği konusunda şüphelere yol açtı.

Büyük ikramiyeyi 433 kişi kazandı! Senato lideri soruşturma açılmasını istedi

BÜYÜK LOTOYO KAZANMA İHTİMALİ 29 MİLYONDA BİR

Filipinler Üniversitesinden Matematik Profesörü Guido David, çok sayıda kişinin doğru sayıları tutturma ihtimalinin 'binden fazla sıfırla takip edilen' bir sayı olduğunu ifade etti. David, "Sayılara bakarsak hepsi 9'un katları. Bu yüzden bazı insanlar bunu oldukça şüpheli buluyor" dedi. David ayrıca bir kişinin Büyük Loto çekilişini kazanma ihtimalinin 29 milyonda bir olduğunu söyleyerek, "Sonucu olağandışı veya şaşırtıcı bulan insanları suçlamıyorum. Ben de sonuca şaşırdım" ifadesini kullandı.

Büyük ikramiyeyi 433 kişi kazandı! Senato lideri soruşturma açılmasını istedi

SONUÇLAR ŞÜPHELİ

Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, sonucun 'şüpheli' olduğunu belirterek soruşturma açılması çağrısında bulundu. Pimentel, "Bu loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, bu oyunların dürüstlüğünü korumamız gerekiyor" dedi.

KİŞİ BAŞI 545 BİN PEZO

Filipin Yardım Kuruluşu Çekiliş Ofisi (PCSO) Müdürü Melquiades Robles ise herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi. PCSO'ya göre kazananlarının çoğu Metro Manila bölgesinden. 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye 433 kişiye bölündüğünde kazanan her bir kişiye 545 bin pezo (9 bin 276 dolar) düşüyor. Büyük Loto'ya katılanlar 1'den 55'e kadar 6 sayı seçiyor.

Büyük ikramiyeyi 433 kişi kazandı!
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Filipinler'de lotodan 433 kişinin büyük ikramiye kazanması tartışılıyor Filipinler'de lotodan 433 kişinin büyük ikramiye kazanması tartışılıyor Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat
Kaynak: İHA

Filipinler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı - Son Dakika

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