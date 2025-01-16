Zafer Partisi'nde Bayram Bingöl Tartışması - Son Dakika
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Zafer Partisi'nde Bayram Bingöl Tartışması

Zafer Partisi\'nde Bayram Bingöl Tartışması

Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Bayram Bingöl'ün AK Parti'ye geçişini ve görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

16.01.2025 14:09
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Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Zafer Partisi eski Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl'ün AK Parti'ye geçmesine ilişkin konuştu. Demir, Bayram Bingöl'ün genel bölge başkanı olmak istediğini fakat genel merkez tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa etti. AK Parti'ye üye olan Bingöl, istifa gerekçesine ilişkin konuşmuş ve mültecilerin gitmeye başladığını, Zafer Partisi'nin misyonunun da sona erdiğini ileri sürmüştü.

Bayram Bingöl'ün açıklamalarını değerlendiren Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Bayram Bingöl'ün teşkilatta organizasyonu sağlayamadığını, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın da bu durumdan rahatsız olduğu için kendisini il başkanlığı görevinden aldığını söyledi. Demir, Bayram Bingöl'ün "bölge başkanlığı görevine talip olduğunu fakat bunun da genel merkez tarafından kabul görmediğini" ifade etti.

"İçerdeki organizasyonu sağlayamadığı için Genel Başkan mustaripti"

Ümit Özdağ'ın Bayram Bingöl'ün il başkanlığından memnun olmadığını söyleyen Demir, "Bayram Beyin partimizden ayrılma süreci yaklaşık 6 aylık bir süreç. 6 aylık süreçte hiç içerdeki organizasyonu sağlayamadığı için zaten Genel Başkan bu konuda muzdaripliğini kendisine bildirmişti. Ben Çanakkale'den geldim buraya. Eskişehir'deki durumu bilerek ve kendime de görev bilerek, genel başkanın da talimatıyla teşkilatı toplamak amacıyla geldim" dedi.

"Göçmenlerin gittiği yalan"

"Zafer Partisi göçmenleri göndermek için kurulmuş bir parti değil" diyen Demir, "Zafer Partisi ülkenin hassasiyetlerini getirebilmek adına cesur insanların kurduğu bir partidir. Milyonlarca kaçak sığınmacı ülkedeki demografik yapıyı bozmaya devam ediyor ama totalde gönderilen 60 bin sığınmacı gönderildi. Geri gelecekler. Göçmenlerin gittiği de yalan" diye konuştu.

"Bayram Bingöl il başkanlığı görevinden alındı"

Bayram Bingöl'ün il başkanlığı görevinden alındığını hatırlatan Demir, "AK Parti'ye geçmesi kendi arzusu, isteğidir. Kimsenin arzusuna, isteğine ket vurma ihtimalimiz yok. Ama Bayram Bey'in partiden ayrılması, görevlerinden alınması çok daha önceki bir süreç. 6 aydır sürüncemede olup, son 3 aydır netleşen bir süreç. İl başkanlığından alındı. Sonra ben geldim. Kendi istifası söz konusu değil. Genel Başkan'ın talimatıyla il başkanlığından alındı. Benim buraya gönderilmemle il teşkilatı tekrar kuruldu. Bölge başkanlığı talebi oldu ama genel başkan kesinlikle kabul etmedi" diyle konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zafer Partisi'nde Bayram Bingöl Tartışması - Son Dakika

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