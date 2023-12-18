Zapsu\'dan savunma sanayii ile ilgili çarpıcı açıklamalar

MİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşan Cüneyt Zapsu, savunma sanayii konusunda önceleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la farklı düşündüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız haklı çıktı hem de öyle bir haklı çıktı ki" değerlendirmesinde bulundu.

Ak Parti kurucu üyesi olan ve 2001 yılından 2008 yılına kadar AK Parti MKYK'sında görev yapan, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Asistanlığı ve Veri Koordinatörlüğünü yapan, 2008 yılında tüm aktif siyasi görevlerinden istifa eden Cüneyt Zapsu, savunma sanayii ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Malatyalı İşadamları Derneği'nin (MİAD) geçtiğimiz Cuma günü düzenlediği 2023 yılının son MİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında güncel konularda değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Zapsu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber çok yakın çalıştım. İlk başlarda hele neredeyse günde 18-19 saat. O sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı. 2000'li yılların başları işte. Ben diyordum ki parayı savunma sanayiiye değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı. Hemde öyle haklı çıktı ki. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ben bu kadar böyle anti-militarist, globalist bir adamım, haklı çıktı. Çünkü bizim şu anda savunma sanayimiz bu durumda. O zamanlar yatırımlar başladı. Rahmetli babam söylerdi; ya baba komplo teorileri bunlar, diye düşünüyordum. Babam özür dilerim. Öyle değil paramparça ederlerdi. Lübnan, Suriye, Irak, Libya birde Türkiye derdi, olur biterdi." - İSTANBUL