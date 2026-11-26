Mardin'de otomobillerin elektrik ve elektronik bakım-onarım alanında görev yapan mekatronik mühendisi Zelal Günay, "erkek işi" algısını yıkarak başarısıyla kadınlara ilham kaynağı oluyor.

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde çalışan ve robotik ile makinelere duyduğu ilgi nedeniyle mesleğini seçen Günay, kadın emeğinin belirli mesleklere sıkıştırılmasına karşı duruşuyla da dikkat çekiyor. Mühendislik eğitimi boyunca otomotiv sektörünün geliştiğini, özellikle son dönemde piyasaya çıkan elektrikli araçların elektroniğe ve robotiğe yöneldiğini gördüğünü belirten Zelal Günay, bu nedenle mekatronik mühendisliğini tercih ettiğini söyledi. Günay, "Robotik alanlara olan merakımdan kaynaklandı. Makineleri seviyorum. Mühendislik okurken otomotiv sektörünün geliştiğini düşündüm. Özellikle son dönemde çıkan elektrikli araçların bu anlamda elektroniğe ve robotiğe yöneldiğini düşündüm. O yüzden böyle bir karar aldım. Bir emeğim olsun istiyorum aslında" dedi.

"Kadın emeğinin bazı mesleklere sıkıştırılması yanlış"

Emeğin yalnızca belirli alanlara, kadın emeğinin ise kimi mesleklere sıkıştırılmasının doğru olmadığını düşündüğünü dile getiren Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların çalışma alanlarının belli sınırlar içerisinde tutulmasını da yanlış buluyorum. İnsanlar fiziksel olarak kadının bu işleri yapamayacağını düşünüyor. Ancak bu biraz da toplumsal öğretilerle ilgili. Kadının daha naif, daha nazik olduğu düşüncesinden kaynaklanan böyle bir anlayış ve yaklaşım var."

Üniversite eğitimi sırasında veya tercih döneminde kendisine "Siz kadınsınız, mühendis olamazsınız" şeklinde bir söz söylenmediğini ifade eden Günay, "Hep beraber arkadaşlarımızla okuyup mezun olabiliyor, çalışabiliyoruz. Ben buradaki sanayinin de bu konuda gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Günay, sanayide yargılayıcı bir tutumdan çok korumacı bir yaklaşımla karşılaştığını aktararak, "Burada yargılamadan ziyade biraz daha korumacı bir anlayış var. Yani kadının naif olduğu, korunması gerektiği düşünülüyor. Aslında kötü bir niyet yok. 'Kadındır, yapmasın, yapamaz' düşüncesinden ziyade 'Naiftir, koruyalım' anlayışı var." sözlerini sarf etti.

Arızaları cihazla tespit ediyor

Günay, günlük işini de anlatarak, "Örneğin araçların arıza lambaları yandığında müşterilerimiz bize geliyor ve arızanın ne olduğunu anlatıyor. Biz de arıza tespit cihazlarımızı araçlara bağlıyoruz. Arıza kodlarını buluyoruz ve buna göre yol alıyoruz. Kadınlar hayatın her alanında olmalı, yaşamın her alanında var olmalı. Sadece ev içinde değil; çalışma hayatında, tarlada, sanayide, hayatın her alanında yer almaları gerektiğine inanıyorum. Kadın emeğinin dört duvar arasına sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü ev içerisindeki kadın emeği çoğu zaman görülen bir emek değil. Bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.