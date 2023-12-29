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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Seçim Vaatlerini Yerine Getirdiklerini Söyledi - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Seçim Vaatlerini Yerine Getirdiklerini Söyledi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu için verdiği tüm taahhütleri eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirterek, seçilmeden önceki bütün vaatlerini yerine getirmiş bir kardeş olarak huzurlarınızdayım dedi. Başkan Arısoy, Seyitnizam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri projeleri anlattı ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Seçim Vaatlerini Yerine Getirdiklerini Söyledi
29.12.2023 - 17:14,
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Zeytinburnulu vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, seçildiği günden bu yana Zeytinburnu için verdiği tüm taahhütleri eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirterek, "Seçilmeden önceki bütün vaatlerini yerine getirmiş bir kardeşiniz olarak huzurlarınızdayım. 5 sene önce söylediğimiz gibi yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik, yapabileceklerimizi de eksiksiz olarak yaptık, hatta fazlasını bile üstüne koyduk" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un Başkanla Akşam Çayı programı ziyaretleri bu hafta Seyitnizam Mahallesi'nde devam etti. Seyitnizam Mahallesi sakinlerine konuşan Başkan Arısoy, Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı görevine talip olduğunda taahhüt etmiş olduğu projelerin tamamını 5 yılda eksiksiz olarak tamamladıklarını, hatta daha fazlasını yaptıklarını söyledi. "Seçildiğimiz günden başlamak üzere 5 yıl boyunca Zeytinburnu'nu karış karış gezdik. Yetişebildiğim her yerde sizlerle olmaya çalıştım. Nitekim gittiğimiz hiçbir yerde çok şükür ki "nerede kaldın?" diyen olmadı. Seçildiğimiz günden beri sistematik olarak hep bir yerlerdeydik. Sizlerin sevincinizde, üzüntünüzde, neşenizde, tasanızda, hep yanınızda olmaya çalıştık" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Arısoy, henüz seçilmeden önce vermiş olduğu tüm vaatleri yerine getirmenin huzuruyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

"İBB'nin iptal ettiği projeleri biz devraldık"

5 sene önce ifade ettiği üzere yapamayacağı hiçbir işin sözünü vermediğini, yapabileceklerini de eksiksiz olarak yaptığını, hatta fazlasını bile üstüne koyduklarını vatandaşlara hatırlatan Başkan Arısoy, "Biz sözlerimizi ciddiye alırız. Büyükşehirle birlikte taahhüt ettiğimiz işlerden de iki tanesini Zeytinburnu Belediyesi olarak biz kendi özelimizde çözüme kavuşturduk. O yaptığımız işlerden bir tanesi; siz değerli hemşehrilerimizi, Seyitnizam Mahallesi'ni yakından ilgilendiren kapalı otopark ve pazar alanıydı. İBB'nin yeni yönetimi tarafından iptal edilen bir proje olmasına rağmen, uzun uğraşlar sonunda yeniden ihale edip tamamlamak bizlere nasip oldu. Temel atma töreninden bir yıl sonra pazar alanımızı açmayı başardık. Hepinizin bildiği üzere üç haftadır Cuma pazarları burada kuruluyor. Zeytinburnu'na da çok iyi bir örnek oldu. Diğer projemizde Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'ydı. İki yılda İBB tarafından çeşitli bahanelerle tamamlanmayan projeyi 38 günde tamamlayıp çıktık. Taahhütlerimiz dışında kendiliğinden gelişen ve sonuçlandırdığımız işler de oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yeni yerinde yeniden inşa edilmesi bunlardan bir tanesiydi. Silivri depreminden sonra mühürlenen Yedikule Hastanesi Camii ve Konyalı Camii'nin de yeniden inşa edilmesi süreçlerini başlattık. Yedikule Camii ibadete açıldı. Konyalı Camii'ni de önümüzdeki günlerde ibadete açıyoruz" dedi.

"İmkanları sonuna kadar zorladık"

Millet Bahçesi, Millet Camii, İzci Evi, Bilgi Evi, Buz Adası, Zeytinburnu Spor Merkezi, Kaykay Park, Kazlıçeşme Mozaik Müzesi gibi daha birçok yeni projeye de imza attıklarının altını çizen Başkan Arısoy, Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümle ilgili de çok önemli somut adımların atıldığı bilgisini vererek, "Seyitnizam Mahalle'mizde Dutluk Parkı'nı yeniledik, çocuklarımıza daha geniş ve eğlenceli bir alan kazandırdık. Seyitnizam'da parsel bazlı yenileme çalışmaları başlattık. Mevlana Caddesi'nin yenilendiğini hep birlikte görüyoruz. Seyitnizam imkanlar bakımından bir şeyler yapmaya müsaitti, bizler de elimizden geldiğince bu imkanları Seyitnizam Mahallemiz için kullandık" diye konuştu.

Başkan Arısoy, açıklamalarının ardından Seyitnizam Mahallesi sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini de tek tek not alarak mesai arkadaşlarına çözüme kavuşturulması yönünde talimatlar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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