Zeytinburnu Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nun 5 yıllık yeni yönetiminde söz sahibi olacak belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nda ilk meclis toplantısı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yıllık dönem boyunca Zeytinburnu'nun yönetiminde görev alacak meclis üyelerinin tamamının toplantıya eksiksiz katılım sağladığı gözlemlendi. Yeni meclis üyelerini tebrik eden Başkan Arısoy, "Yeni dönemin ilk belediye meclisi toplantısını yapıyor olmaktan çok mutluyum. Zeytinburnu'na hakkıyla hizmet edeceğimiz bir 5 yıl daha bizi bekliyor. Meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 1'inci Başkan Vekili Cüneyt Tezcan olurken, 2'nci Başkan Vekili Beytullah Bıyık, Divan Katipleri Emrehan Sav, Suna Düzenli, Encümen üyeleri ise Emrehan Sav, Hakan Güler ve Mehmet Can İlgörmüş oldu.
Zeytinburnu Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları listesinde ise şu isimler yer aldı: İmar Komisyonu; Muhammet Kaynar, Selim Baş, İbrahim Cin, Adem Uluocak, İsmail Terzi, Hukuk Komisyonu; Nazif Tunç, Işıl İlgin Oktay, Gültekin Keleş, Hasan Hüseyin Üsküdar, Abdülcebar Barış, Engelliler ve İnsan Hakkı Komisyonu; İbrahim Cin, Yunus Küçük, Reşak Ok, Gülşen Kal Uzunyayla, Süleyman Dağ, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu; Yunus Küçük, Selim Baş, Mehmet Can İlgörmüş, Fahrettin Karakılıç, Satılmış Oral, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu; Rıdvan Çakar, Ömer Ekin, Gültekin Keleş, Selamettin Yeniyol, Mürsel Çırak, Plan ve Bütçe Komisyonu; Mustafa Yalçınkaya, Beytullah Bıyık, Reşat Ok, Düzgün Kaya, Özdenur Şentürk, Tarife Komisyonu; Abdülhakim Kaya, Rıdvan Çakar, Mehmet Can İlgörmüş, Cemal Aydar, Metin Gönültaş, Aile ve Kadın Destekleme Komisyonu; Işıl İlgin Oktay, Suna Düzenli, Coşkun Toraman, Hande Zuhal Gençgüven, Mürsel Çırak, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu; Emrehan Sav, Hakan Güler, Abdülkerim Turdi, Süleyman Dağ, Rıfat Avcı, Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyonu; Hakan Güler, Coşkun Toraman, Hurşut Bekaroğlu, Fahrettin Karakılıç ve Metin Gönültaş. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Zeytinburnu Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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