Zeytinburnu Belediyesi 9. Öykü Yarışması\'nda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Öykü Yarışması'nda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.
Zeytinburnu Belediyesi, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'ne üye olan öğrencileri ve yetişkinleri okuma-yazmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla bu yıl Öykü Yarışması'nın 9'uncusunu gerçekleştirdi. Teslim edilen eserler, iki aşamada değerlendirmeye tabi tutuldu. Birinci aşamada eserler, ön seçici kurul tarafından elemeye alınırken ikinci aşama olarak ön elemeden geçen eserler, 7 kişilik seçici kurul tarafından tekrar değerlendirildi. Seçici kurul tarafından yapılan bu değerlendirme esas alınarak her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin sahipleri ve teşvike değer görülenler belirlendi. Yarışmanın 1'ncisine 30 bin TL, 2'ncisine 20 bin TL, 3'üncüsüne 15 bin TL verilirken, ilk üçe girenler ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek olan Çanakkale doğa ve tarih kampıyla ödüllendirildi. İlk üç dereceye giren eserlerin dışında her kategoriden beşer eser sahibine teşvik olarak 5 bin TL ödül verildi.
Ödül töreni, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Dereceye giren katılımcılara başarı belgesi ve ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ilçe protokolü verdi.
Ödül töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak biz kültürel bir muhit bir kültürel ortam oluşturmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kültür merkezlerimiz, kültür mekanlarımız, yarışmalarımız bunlarının tamamının bir parçası. İstiyoruz ki Zeytinburnu'nda kültür ve sanat öne çıksın, yaygınlaşsın herkes bu seferberliğin bir parçası olsun. Kendi ilgisi, yeteneği ve merakı çerçevesinde herkes bir ucundan tutsun istiyoruz. Kitap rehabilite edicidir. Kitap bizi geliştirir" dedi.
Başkan Arısoy, "Bu yıl ilginin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Elbette hep okumayı önceliyoruz. Ben de öyleyim ama bir taraftan yazmaya çalışmak, bir cümle kurmaya çalışmanın daha hayatımızı değiştireceğini düşünüyoruz. İnşallah bu yarışma büyünce şimdiki gençlerin bilinen tanınan kitapları okunan yazarlar olurlar. Bu proje de Zeytinburnu'ndaki diğer projelerimiz gibi büyük bir işbirliği ile oluyor. Bundan çok memnunuz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlüklerimizin işbirliği ile geniş bir kitleye ulaşıyor" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise "Zeytinburnu Belediyemiz bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın ilçe özelinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve okullarımızın yükünü paylaştığı çocuklarımızın eğitim imkanının farklı bir boyutunu hepimizin imkanına, çocuklarımızın imkanına sunuyor" diye konuştu. Ödül programı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - İSTANBUL
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