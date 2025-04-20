Zeytinburnu'nda 23 Nisan Coşkusu: 'Mektepten Meclise Pedal' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 23 Nisan Coşkusu: 'Mektepten Meclise Pedal' Etkinliği Düzenlendi

Zeytinburnu\'nda 23 Nisan Coşkusu: \'Mektepten Meclise Pedal\' Etkinliği Düzenlendi

Zeytinburnu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Mektepten Meclise Pedal' etkinliğinde çocuklar bisiklet sürerek eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bisiklet kullanımının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

20.04.2025 13:32  Güncelleme: 13:37
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Zeytinburnu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Mektepten Meclise Pedal' etkinliği, minik öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getirdi. Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 'Mektepten Meclise Pedal' etkinliği düzenlendi. Bisiklet dostu öğretmenler öncülüğünde çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlayan etkinlikte, minik öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getirildi. Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen organizasyona çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katılırken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğe katılarak destek verdi. 'Meclisin 105. Yılında 2025 Minik Pedal' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu önünden başladı.

"Ama daha önemlisi çocuklarımız bisikleti hayatlarına dahil edecekler"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çocuklara yönelik farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çektiği konuşmasında, bisiklet kullanımının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki katkılarını vurguladı. Arısoy konuşasının devamında ise, "Bugün Zeytinburnu'muz da kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz koordinasyonunda Zeytinburnu Atatürk ilkokulundan başlayarak çocuklarımız Zeytinburnu millet bahçesine kadar pedal sürdüler meclisin 105. yılında 23 Nisan haftası başlangıcı olarak çocuklarımızın bisikleti hayata dahil etmesi noktasında bir farkındalık oluşturmak üzere bu güzel etkinlik de bir aradayız. Birazdan burada çekiliş yapılacak ve çekilişte hak kazananlar bisiklet alacaklar. Ama daha önemlisi çocuklarımız bisikleti hayatlarına dahil edecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda 23 Nisan Coşkusu: 'Mektepten Meclise Pedal' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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