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Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
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Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde Tatil Yoğunluğu

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından aileler çocuklarıyla birlikte Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezine akın ederek sezonun stresini attı. Karnelerin alınmasının ardından Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı zirvesindeki kayak merkezinin yolunu tutan veliler çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün yaşadı. Sis ve kar yağışına rağmen eğlenmekten geri kalmayan çocukların çığlıkları Zigana Dağı'nı sararken, kayak öğrenmek isteyenler de pistlerden faydalandı.

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi\'nde Tatil Yoğunluğu
21.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:00
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Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından aileler çocuklarıyla birlikte Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezine akın ederek sezonun stresini attı.

Karnelerin alınmasının ardından Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı zirvesindeki kayak merkezinin yolunu tutan veliler çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün yaşadı. Sis ve kar yağışına rağmen eğlenmekten geri kalmayan çocukların çığlıkları Zigana Dağı'nı sararken, kayak öğrenmek isteyenler de pistlerden faydalandı.

Türkiye'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan, tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Dağı geçidindeki Gümüşkayak Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'a 45 dakika mesafede yer alan ve Arap turistlerin de olduğu alanda kimisi kayak kimisi kızak yaparken bazı vatandaşlar da alandaki kar motorlarıyla tur atıyor.

Yanan çoban ateşinin etrafında ısınan, zaman zaman çalan müzik eşliğinde horon oynayan ziyaretçiler eğlence dolu bir gün yaşadı.

Kış mevsiminde Zigana Dağı'nı sık sık ziyaret ettiklerini kaydeden Mustafa Berat Ergin, "Kartopu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz ve kızakla kayıyoruz. Çok fazla kar yağıyor Zigana'ya o yüzden çok seviyorum burayı. Kuzenim ve ailemle geldim. Oldukça kalabalık bir gündü. Karne tatilinde eğlenceli olduğu için herkes buraya gelmiş" dedi.

Zigana Dağı'nı çok sevdiğini belirten Elif Nur Ergin ise, "Çok güzel geçiyor burada günüm. Kayıyoruz, kardan adam, kartopu oynuyoruz. Her şey çok güzel ve burası çok eğlenceli bir yer. Karne tatili olduğu için geldik. İnsanlar tatilde buraya gelip bol bol stres atsınlar" diye konuştu.

Gümüşhane'den gelen sporcu Gamze Gül Boz da, "Çok mutluyuz. Burada çok güzel kar var. Gümüşhane'ye yağmayan kar buraya yağıyor. Çok eğlendik bugün burada. Kayak da yapıyorum ama bugün kızak yaptım daha eğlenceli olduğu için" ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki Bekir Yiğit Altun ise karne tatili nedeniyle geldiği Zigana'da kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde Tatil Yoğunluğu - Son Dakika


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