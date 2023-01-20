18 yıl sonra çocuğunu kucağına alan baba: "Halen rüyadayım sanıyorum" - Son Dakika
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18 yıl sonra çocuğunu kucağına alan baba: "Halen rüyadayım sanıyorum"

20.01.2023 18:18

18 yıl sonra çocuğunu kucağına alan baba: "Halen rüyadayım sanıyorum" 18 yıl sonra gelen mutluluk yürekleri ısıttı Şanlıurfa'da 18 yıl sonra dünyaya gelen oğlunu hastane koridorunda akrabalarıyla birlikte gözyaşı, dua ve zılgıtlarla karşılayan baba, duygularını anlattı.

18 yıl sonra çocuğunu kucağına alan baba: "Halen rüyadayım sanıyorum"

18 yıl sonra gelen mutluluk yürekleri ısıttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 18 yıl sonra dünyaya gelen oğlunu hastane koridorunda akrabalarıyla birlikte gözyaşı, dua ve zılgıtlarla karşılayan baba, duygularını anlattı. Yıllarca rüyada çocuğunu kucağına aldığını söyleyen baba, halen rüyada olduğunu zannettiğini söyledi.

Bir çok tedavi yöntemi denemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamayan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra ve İsmail Bertan çifti, 18 yıl sonra muratlarına erdi. Şanlıurfa merkezdeki özel bir klinikte gördükleri tedavi sonrası yaklaşık 10 gün önce dünyaya gelen çocuklarını kucaklarına alan çift, büyük bir mutluluk yaşıyor. Muhammed Alparslan ismini verdikleri çocuklarını da alıp Akçakale'deki evlerine giden çift, yaşadıklarına inanamadıklarını belirtti.

Allah herkese nasip etsin

Çocuğu olmayan bütün insanların bu duyguyu tatması temennisinde bulunan baba İsmail Bertan, "Ben yaklaşık 18 yıldır evliyim. Türkiye'de bir çok yer gittik, bir çok doktora gittik ama tedavilerimiz sonuç bulmadığını gördük. Son bir yıldır doktor Kadir Yaman'ın yanına gitti. Kendisi bizimle ilgilendi. 18 yıl sonra Allah'a şükür bir çocuğumuz oldu. Mutluyuz. Rabbim çocuğu olmayan bütün insanlara bu duyguyu tattırsın" dedi.

Halen rüyada olduğumuzu sanıyoruz

Hastanede çekilen görüntülere de değinen baba İsmail Bertan," hastaneyi geçin, şimdi bile diyorum ki halen bir rüyada mıyım. Çünkü ben yıllarca çocuğumun olduğunu, sevindiğimi rüyada gördüm. İnsan rüya olduğunu anlayınca ister istemez morali bozuluyor ama ben halen diyorum ki halen rüyada mıyım. Halen o duygulardayız. Rabbim inşallah bütün kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Zılgıtlarla karşılandı

Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra ve İsmail Bertan çiftinin 18 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Gitmedikleri doktor kalmayan çiftin, Şanlıurfa'daki özel bir hastanede görev yapan Doğum Doktoru Kadir Yaman'a başvurdu. Doktor kontrolünde tedavilerine devam eden çiftin çocuk hasreti 18 yıl sonra son buldu. Yaklaşık 10 gün önce dünyaya gelen Muhammed Alparslan bebeği, ailesi ve yakınları hastane koridorunda bekledi. Doğumhane kapısının açılmasıyla birlikte bebeği görenler, zılgıt çalmaya başladı. Aile fertleri dua ederken bebeği kucağına alan baba ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise herkesi duygulandırdı.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Akçakale, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 18 yıl sonra çocuğunu kucağına alan baba: 'Halen rüyadayım sanıyorum' - Son Dakika

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