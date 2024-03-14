Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı\'nda Olta Balıkçılığı Yarışması Düzenlendi

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz hizmete sunulan ve Kayseri'nin vazgeçilmezleri arasına giren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Talas Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmada 42 yarışmacı olta attı.
Gölet etrafına gelen balık tutkunları, sabır ve emek isteyen süre boyunca heyecanla oltalarını bekledi.
Yarışmanın sonunca yapılan ödül töreninde konuşan Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Ümit Kadaruman, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, yarışmanın düzenlenmesinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "Ramazan ayının böyle güzel bir gününde bir program yapalım dedik. Her şey seçimden ibaret değil, aslında doğadan ibaret. Cenabı Allah böyle güzel nimetler vermiş. Biraz da işin tadını çıkaralım diye böyle bir program yapmayı arzu ettik. Tarım Orman Müdürlüğümüz ile derneğimiz sağ olsun bize destek verdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
"Buranın farklı bir hikayesi var." diyen Başkan Yalçın, "Bu alan Türkiye'de belediyeler arasında bir tesise 100. yıl ismi verilen ilk mekan. Buradan çıkan doğal malzemelerden inşa edildi. Yaz günü hafta sonları 9 bin kişiyi misafir ettiğimiz bir mekan oldu." şeklinde konuştu.
"TUTKU OLMASI ÖNEMLİ"
Başkan Yalçın, şunları söyledi: "Bugün olta balıkçılığı açısından önemli olan balık tutma tutkusunu tatmin etmek üzere bir araya geldik. İlkini başardık. İnşallah ikincisini üçüncüsünü de yaparız. İnsanların kültür sanat ve sosyalleşmesi açısından bir hobisi olması önemli. Bir tutkusu olması önemli. Balıkçılar balık tutsun, müzikseverler müzik yapsın, spor yapmak isteyenler spor yapsın. 5 yıl önce Talas'ta böyle demiştik. Bu nedenle yarışmaya katılanlara teşekkür ediyorum."
"MUSTAFA BAŞKAN İLKLERE İMZA ATIYOR"
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, "Mustafa Başkanım Zincidere Göletini mesire alanı yapmakla Kayseri'de bir ilki gerçekleştirmişti. Bu ilkin üzerine böyle bir yarışmayla ikinci bir ilki daha gerçekleştirdiler. Biz de TBMM'de su ürünleriyle ilgili komisyon üyelerini geçen günlerde Kayseri'ye getirerek Türkiye'deki balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili problemlerin çözümüne yönelik raporun yazım aşamasındayız. Yapılması gerekenleri yapacağız ve üreticilerimiz ülkemizin katma değerine daha fazla katkıda bulanacak. Bu yarışmayı önemsiyoruz. İnşallah yazın tekrarı yapılacak yarışmayla insanlarımızın doğada yapılacak etkinliklere katkıda bulunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada en büyük balık tutma kategorisinde Yahya Demir birinci olurken, en çok balık tutma kategorisinde Abdülkadir Korkmaz ipi göğüsledi. Kadınlarda ise Ebru Yerli, Sedanur Adıyaman ve Tuğba Özbayat'a ödül verildi. Yarışmacılara plaketin yanı sıra olta hediye edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda Olta Balıkçılığı Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı, yoğun kalabalığın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, partililere ve vatandaşlara hitap ederek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP'nin belediyecilik anlayışını her yerde taşıyacaklarını vurguladı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bedburg-Hau beldesinde bulunan huzurevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İzmir'de sadece şehrin değil tüm ülkenin kalkınması için çalışacağını belirtti. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Meyve ve Sebze Halini ziyaret ederek projelerini anlattı. Tugay, esnafın sorunlarına duyarsız kalmayacaklarını ve önümüzdeki dönemin esnaf dostu bir dönem olacağını vurguladı. Ziyarete CHP il ve ilçe yönetimi de katıldı.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Kars'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakını destekleyecek.
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan Çamlıdere Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda, Canpolat'ın hizmetleri ve gelecek seçimlerin önemi vurgulandı.
Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...
Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?