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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz kutlamaları gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda başlayan kutlamalarda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi, umudun ve neşenin coşkuyla hissedildiği, kardeşliğin, hoşgörünün milli birlik ve beraberliğin timsali olan 21 Mart Nevruz'a erişmemizin hasebiyle bu kutlu günde bir arada olmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Nevruz olarak idrak ettiğimiz bu kutlu gün, hafızalara sadece bir mevsim döngüsü olarak kazınmamalıdır. Nevruz, baharın döngüsü ile birlikte kardeşliğin, dostluğun, bolluğun ve bereketin milli bir bütünlük içinde kaynaşmanın da yegane timsalidir. Güzel günlerin habercisi yeni gün olarak da bilinen nevruz; asırlar boyunca Türk İslam Coğrafyası'nda barışa, kardeşliğe ve birlik olmaya çağrı yapmıştır. Bu çağrı ile de nevruz; bereketin, umudun, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilmiş ve ilk günkü gibi aynı duygularla bugüne kadar süregelmiştir. Tabiatın canlandığı, rahmet pınarlarının çağladığı, toprağın uyanıp bereketlenerek dostluğun ve muhabbetin sıcaklığını hissettiğimiz bu vakitte dayanışma ve yardımlaşma ile kenetlenirken saygı, sevgi ve nezaket ile de birliğimiz ve kardeşliğimiz daha da güçlenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerinin ülke bayrakları ile geçişinin ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Özölçer, programda demir dövdü. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, nevruz ateşini yaktı.

Ateşin etrafında halay çektikten sonra protokol üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı. - ZONGULDAK