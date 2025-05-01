Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Siyasi parti temsilcileri ve sendika yöneticileri, emek ve dayanışma vurgusu yaptı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Üyesi ve Demokrasi Platformu Sözcüsü, TMMOB Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı "1 Mayıs yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yoksulluğa ve baskılara karşı bir direniş günüdür" dedi.

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Garı yakınlarında toplanan işçiler, sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, kortej oluşturarak Madenci Anıtı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atıldı ve dövizler taşındı.

Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İhsan Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa ve çok sayıda işçi ile memur sendikası yöneticisi, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Yürüyüş, Madenci Anıtı önünde sona erdi. Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi Üyesi ve Demokrasi Platformu Sözcüsü, TMMOB Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı bir konuşma yaptı.

Kaymakçı, konuşmasında, "1 Mayıs yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yoksulluğa ve baskılara karşı bir direniş günüdür. Hiçbir sorunumuzu çözemeyen ve yalnızca bir avuç zengini daha zengin yapmaya yarayan bu zihniyet giderek daha baskıcı ve hak hukuk tanımaz bir hal alıyor. Tek adam rejiminin bu politikaları işsizliği, bağımlılığı artırıyor, ekmeğimizi küçültüyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini çalıyor" dedi.

Ülkenin kalkınmasında halkın katkısının büyük olduğunu belirten Kaymakçı, "Enerjiden tarıma, madenlerden sanayiye her alanda paha biçilemez tesislerimiz halkın elinden birer birer kopartıldı. Bu düzen emek düşmanıdır, bilim düşmanıdır ve insanca yaşamın düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Devrim Dural'dan 1 Mayıs mesajı

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, 1 Mayıs'ın işçilerin ve emekçilerin bayramı olduğunu belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi ve özgürlük vaat ettiklerini vurguladı. Dural, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda en kısa zamanda bu ülkede günümüz aydınlanacak. Hak, hukuk, adalet gelecek" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'den dayanışma mesajı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de yaptığı konuşmada emeğin ve dayanışmanın önemine değindi. Erdem, "Özgürlükler, demokrasi, insan hakları ve emeği savunmak için mutlaka bir arada olmak lazım. Bir arada olmanın en güzel sonucu, demokrasinin yeniden yeşermesi ve güçlenmesidir. İşte bu nedenle buradayız" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul: Emekçilerin mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise Zonguldak'taki 1 Mayıs kutlamalarına katılmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Ertuğ Ertuğrul, "İktidarın faşizan ve baskıcı uygulamalarına karşı, dar gelirli ve emekçi sınıfını düşünmeyen bu uygulamalara karşı emekçi kardeşlerimizle dayanışma içerisinde, omuz omuza onurlu mücadelelerine destek verdik. İnanıyoruz ki, böyle birlikte olduğumuz sürece ülkemize aydınlığı getireceğiz. Türkiye'ye özgürlük, hukuk ve adalet gelecek" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz: Emekçilerin hakkı gasp edilmemeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Zonguldak'taki 1 Mayıs kutlamalarına katılarak yaptığı konuşmada, "Emeğin başkenti Zonguldak'tan güzel bir yürüyüş ve ardından 1 Mayıs'a yakışan bir kutlama yaptık. İşçilerin ve emekçilerin hakkının gasp edilmediği, refah içinde yaşadıkları bir toplum olabilmek adına önce AK Parti karanlığından Türkiye'yi kurtaracağız ve Türkiye'nin güzel geleceğine doğru işçilerimizle, emekçilerimizle yol almaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Çok sayıda polis, miting alanının çevresini bariyerlerle kapatırken, çevredeki binaların çatılarında da polis ekipleri yer aldı. Yürüyüşe katılan bazı madenciler, baretlerinin yanı sıra Türk bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle dikkat çekti.