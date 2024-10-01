Zonguldak\'ta Aşırı Yağış Alarmı

Yerel

Zonguldak'ta meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle şehrin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, son 12 saatte metrekareye 100 kilogram yağış beklendiğini ancak 150 milimetreyi geçtiğini ifade etti. Hacıbektaşoğu, zorunlu olmadıkça vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmamasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarm verdiği Zonguldak'ta dün itibariyle başlayan yağışlar aralıklarla şiddetini arttırdı. Şehir merkezinde birçok noktada mazgallar tıkandı, yollarda su birikintileri meydana geldi. Şehrin yüksek kesimlerine yağan yağışla birlikte oluşan su birikintileri şehir merkezine indi. Zonguldak- Kozlu arasındaki sahil yolunda su birikintilerinin artması sebebiyle belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı. Güzergahın giriş ve çıkışları trafik ekiplerince kapatılarak ulaşım temizlik çalışmaları tamamlanana kadar kontrollü sağlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezinde anlık gelişmeleri takip eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Meteorolojinin aşırı yağış uyarısının ardından il genelinde yağışların aralıklarla devam ettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, tahmin edilen değerin üzerinde yağış miktarının olduğunu açıkladı. Merkez ve Kozlu ilçelerinde yağış miktarlarının 100 milimetreyi aştığını açıklayan Hacıbektaşoğlu, 17 ihbarın yapıldığını ifade etti.

"Dereler anlık takip ediliyor"

Dere yataklarının anlık takiplerinin yapıldığını, Kozlu sahil yolundaki su birikintisinin ekiplerin çalışmasının ardından azaldığını da hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"İlimiz dahil bölgede şiddetli kuvvetli yağış ve bunun sonucunda gelişebilecek taşkın, heyelan, mahsur kalma gibi olaylara karşı tedbirlerimizi aldık. Uyarılarımızı yaptık bekliyoruz. Dün itibariyle yağış başladı. Ama gece yarısından sonra şiddetlendi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir ciddi bir olay meydana gelmedi. Öncelikle ben bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. AFAD üzerinden yapılan uyarıları vatandaşlarımız dikkate alsın. 24 saatte 100 kilogram yağış bekleniyordu. Şu anda 150 milimetreyi aştı. Yağışın başladığı andan itibaren metrekareye Kozlu'ya 150 milimetre, Zonguldak Merkezde 140 milimetre, Karadeniz Ereğli'de 70 milimetre yağış düştü. Buradan da şunu anlıyoruz Kozlu ve Merkez daha yağış ve fırtınanın merkezinde. Diğer yerlerde yağış çok şükür bunlara göre düşük. Bütün ekiplerimiz daha önceki planlamalara göre 24 saat sahadalar. Takip ediyorlar. Bütün makineler, AFAD, DSİ, Karayolları, Özel İdare, belediyeler ve itfaiyeler, TTK, diğer özel kurumlar hepsi ayakta. Gelişebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hepsi ayakta. Çalışmalarına devam ediyor."

"17 ihbar geldi, bir araç heyelandan kurtarıldı"

Yağışın başladığı andan itibaren 17 heyelandan 14'ünün su baskınlarıyla ilgili olduğunu, Asma Mahallesi'nde bir aracın taş düşmesi sonucu heyelandan etkilendiğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, aracın ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığını aktardı. Filyos beldesinde tren yolunda çökme olduğunu yapılan çalışmaların ardından tren seferlerinin normale döndüğünü ifade eden Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"Şu saate kadar 17 ihbar geldi. Bunların 14 tanesi su baskını. Diğerleri örneğin Kilimli'de apartmanda girişte su baskını sebebiyle 'bizi alın' gibi. O şekilde 17 ihbar geldi. Asma'da bir heyelan oldu. Orada bir otomobil küçük bir taş düşmesi sonucu vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Tıbbi müdahaleyi gerektirmeyecek yaralanma. Müdahaleye gerek görülmedi. Sıkıntı yok. Araç kurtarıldı. Belediyemiz ve diğer ekiplerimiz müdahale etti. Tüm derelerin anlık yükseklikleri, debileri takip ediliyor. Kritik kodlara geldiğinde ki şu an öyle bir tehdit ve tehlike yok. Kritik eşiğe koda yaklaşan deremiz yok. Anlık bunlar takip ediliyor. Şu anda kapalı yolumuz yok. Herhangi bir yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada. Yağış öğleden sonra saat 15.00 sonrasında yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini öngörüyoruz."

"Yağış miktarı 12 saatte 100 kilogramı aştı"

Metrekareye 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini ancak bu miktarın 140 ila 150 milimetreyi bulduğunu açıklayan Vali Hacıbektaşoğlu, geçmişte heyelana maruz kalan yerlerde yaşayanların da tahliye edildiğini açıkladı. Hacıbektaşoğlu, "Biz metrekareye 12 saatte 100 kilogram düşeceğini tahmin ediyorduk. Turuncu alarm verilmişti. Şu an itibariyle biz o rakamları çok çok aşttık. Aslı önemli nokta şu. Toprak doygunluğu heyelan riski olan yerler. Bu konuda tekrar vatandaşları uyardık. Heyelana geçmişte maruz kalan yerler, taşkına maruz kalan yerler, konutlar iş yerleri, AFAD, ilgili belediyelerimiz yağış başlamadan önce bu kişilere tek tek ulaşıldı. Uyarıldı. Tekrar arkadaşlarımız teyit ediyorlar. Heyelan riskine karşı bu tür yerlerde bu insanlarımızın burada olmadığından emin olmalıyız. En son aldığımız bilgi buraların boşaltıldığı, geçmişte heyelan bölgesi olarak tanımlanan, taşkınlarda işyeri veya konutu su basanlar buraları terk etsinler. En yakın sağlam yere gitsinler veya 112'yi yetkilileri arasınlar. Yardıma ihtiyaçları varsa, bizi arasınlar."

"Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasın"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yağışın uzun süreden beri devam ettiğine dikkat çekti. Öğleden sonra ve yarına kadar da süreceğini; zaman zaman şiddetini artırabileceğinin de altını çizen Hacıbektaşoğlu, "Yağış uzun süre devam etti. Dün başladı. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla durdu, yağdı ancak geceden itibaren çok şiddetli bir şekilde yağıyor. Bundan sonra da çoğalıp devam edeceği zamanlar da olacaktır. Öyle öngörüyor tahminler. Bu heyelan riskine karşı, taşkın, sel riskine karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Zonguldak merkez, Kozlu ve bütün yerleşim yerlerimizde mümkün olduğu kadar vatandaşlarımız evinde kalsınlar. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmasın. Çünkü ani bir yağışta küçücük bir derede sel gelişebiliyor. Zorunlu olmadıkça, ihtiyaç olmadıkça araçlarımızla veya yaya olarak trafiğe çıkmayalım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zonguldak İl Özel İdaresi şiddetli yağış nedeniyle tedbir amaçlı Gökgöl Mağarası'nı ziyarete kapattı. Valilik, yaptığı açıklamayla yağış sebebiyle motosiklet, motokurye ve skuter sürücülerinin trafiğe çıkışını yasakladı. Açıklamada ayrıca vatandaşların araçlarını dere kenarlarına park etmemeleri, dere kenarlarından uzak durmaları, yağışlar sırasında elektrik direkleri ve ağaç altlarından uzak durmaları istendi. - ZONGULDAK