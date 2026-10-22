Zonguldak'ta çöken binada ölen 74 yaşındaki kadın Bartın'da toprağa verildi

Zonguldak'ta çöken binada ölen 74 yaşındaki kadın Bartın'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın enkazında hayatını kaybeden 74 yaşındaki kadın, memleketi Bartın'da toprağa verildi. Kurucaşile'deki Merkez Ali Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kadının cenazesi Şeyhler köyü mezarlığında defnedildi.
Zonguldak'ta çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da defnedildi.
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 3 katlı betonarme bina çökmüş, enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti. Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kurucaşile ilçesindeki Merkez Ali Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özhan'ın cenazesi, Şeyhler köyü mezarlığında defnedildi.
Kaynak: İHA
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