Zonguldak\'ta Gaziler Günü Töreni

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Zonguldak Valiliği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından 1 9 Eylül Gaziler günü kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önündeki törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul,Zonguldak il Garnizon Komutanı Albay Mustafa Güzel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Candaş, Zonguldak il Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, AK Parti Zonguldak il Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural,İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Törende Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Candaş şöyle dedi:

"Bin yıllık Anadolu'daki varlığımızı sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yurdumuzu işgal etti. Bu işgali pekiştirmek ve Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirmek amacıyla 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıkarıldı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusu, Yunan ordusunu Sakarya Meydan Muharebesi'nde, 22 gün 22 gece süren çetin savaşta bozguna uğratarak geri püskürttü. Yunan ordusu, bir yıl sonra Dumlupınar'da tamamen mağlup edilerek, 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı ve Yunanlıların Anadolu hayali, Ege'nin sularında sona erdi.

Sakarya Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. 238 yıldır Avrupa karşısında geri çekilen Türk ordusu, bu son savunma savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirmiştir. Bu zaferin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesini vermiştir.

Bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz, bayrağımızın özgürce dalgalanması, milletimizin ve devletimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıkları sayesindedir. Aziz milletimiz, bağımsızlığı ve hürriyeti uğruna her türlü bedeli ödemeyi onur ve gurur saymış, vatanı için şehit veya gazi olmayı büyük bir şeref bilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca emperyalist devletlerin hedefi olmuştur. Bugün de aynı tehditlerle karşı karşıya olduğumuz Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'ta, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için mücadele veren kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, bu toprakları sonsuza kadar savunmaya kararlıdır. Türk milletinin şanlı ordusu, vatanımızın bütünlüğünün en güçlü teminatı olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Ardından Gazi İlköğretim okulu öğrencisi günün anısına şiir okudu.

Muharip Gaziler Derneği tarafından gaziler günü kapsamında Valilik girişinde günün anısına sergi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri kesti.

Ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgiler aldı. - ZONGULDAK