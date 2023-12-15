 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta kayıp gemi mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kayıp gemi mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kafkametler adlı geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Geminin balçık ve girilemeyen yerlerine girilmesi, sökülmesi ve geminin oynatılması gibi yöntemlerin kullanıldığı belirtildi. Denizden, kıyıdan ve karadan yapılan arama çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin de destek verdiği ifade edildi.

Zonguldak\'ta kayıp gemi mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
15.12.2023 - 15:47,
Abone Ol

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Hacıbektaşoğlu, "Geminin bütün balçık, girilemeyen yerlerine girilmesi, gerektiğinde sökülmesi, kum ve balçık tabakasının altında kayıplarımızın olup olmadığını aramak. Bunun içinde geminin oynatılması dahil var. Bu süreç başladı. Firma geldi. Dün itibariyle yerinde keşif sörvey çalışmaları başladı" dedi.

Geçen 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Nene Hatun Gemisi'nin yanı sıra denizden ve kıyıdan arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kayıp mürettebata ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"Arama çalışmaları daha önce de izah etmiştik. Geminin bütün balçık, girilemeyen yerlerine girilmesi, gerektiğinde sökülmesi, kum ve balçık tabakasının altında kayıplarımızın olup olmadığını aramak. Bunun içinde geminin oynatılması dahil var. Bu süreç başladı. Firma geldi. Dün itibariyle yerinde keşif sörvey çalışmaları başladı. Bugün de kendi gemileri geliyor. Ancak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tüm kabiliyetleriyle hazır ve nezaret edecek.

Gerektiğinde destek verecek. Diğer arama deniz yüzeyinden, kıyıdan, karadan bütün ekipler yine bu çalışmalarına devam ediyor. Denizdeki aramalar, kıyıdaki aramalar. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, jandarma, emniyet, diğer ekiplerimiz de aynı çalışmalarına devam edecek."

AFAD'ın risk azaltma planına dikkat çeken Vali Osman Hacıbektaşoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin risk azaltma planları var. AFAD başkanlığında ve her ilin riskleri belli. Riskli alanlar belli. Bunlar her sene güncelleniyor. Bunlar sürekli gözden geçiriliyor. Bu yağışlar olmadan önce oturup bunlar konuşuluyor. Tekrar 9 Aralık'ta olan Asma Mahallesi'ndeki heyelandan önce de yine bu planlara göre ekipler sahada yerlerini alıyor. Tabi kamuoyunda bu duyurular yapılıyor. Bu riskler duyuruluyor. Neler yaşanabileceği hem AFAD Başkanlığı, hem Valiliğimiz bunu diğer vasıtalarla duyuruyoruz. O gün dahil ilave olarak tüm teknik ekiplerimiz yine riskli olabilecek yerleri değerlendirmek üzere çalışıyorlardı. Yine sahadaydılar" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Valiliği, AFAD, Denizcilik, Kaza, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta kayıp gemi mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:37:02. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kayıp gemi mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement