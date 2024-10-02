Zonguldak\'taki Aşırı Yağışlar Hasarsız Geçirildi

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AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta alınan tedbirler sayesinde aşırı yağışlara rağmen ciddi bir problem ile karşılaşılmadığını açıkladı. Memiş, "en riskli 14 ilimize 111 iş makinesi yani eskavatör göndermiştik. Şimdiye kadar 14 ilimizde yaklaşık 250 kilometrelik alanda 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bi 885 metreküp hacminde dere ıslahı gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında toplantı sonrası basın açıklaması yapan AFAD Başkanı Okay Memiş Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da turuncu yağış uyarılarına rağmen alınan tedbirlerle sürecin ciddi bir problem yaşanmadan atlatıldığını ifade etti. Türkiye Afet Müdahale Planına göre yapılan çalışmalara dikkat çeken Memiş, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 23 ilimizde sarı uyarı, 1-2 Ekim tarihleri arasında ise Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerimiz için de turuncu yağış uyarısı yapılmıştı. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte erken alınan tedbirler ve önlemler sayesinde Allah'a şükürler olsun ki çok yoğun yağışa rağmen ciddi bir problem yaşamadık. Bu süre içerisinde turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirmede bulunuldu. Köy muhtarlarımız, camilerimiz, belediye hoparlöründen emniyet ve jandarma araçlarımızla vatandaşlarımıza riskli alanlarda bulunmamaları hususunda uyarılarda bulunduk. Riskli alanlarda bulunan vatandaşlarımızı tedbir amacıyla tahliye ederek güvenli alanlara aldık. Yoğun yağış alması beklenen illerimize personel ve araç sevk ederek müdahale kapasitemizi artırdık. Türkiye Afet Müdahale Planına göre ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde milletimizin emrindedir."

Geçen Nisan ayında Karadeniz derelerinde risk azaltma ve ıslah projesinin başlatıldığını hatırlatan Başkan Memiş, "Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızın destekleriyle AFAD ve DSİ Genel Müdürlüğümüz arasında çok önemli bir işbirliğine imza atarak Karadeniz derelerinde risk azaltma ve ıslah projesine başlamıştık. Bu kapsamda en riskli 14 ilimize 111 iş makinesi yani eskavatör göndermiştik. Şimdiye kadar 14 ilimizde yaklaşık 250 kilometrelik alanda 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bi 885 metreküp hacminde dere ıslahı gerçekleştirilmiş oldu. Zonguldak özelinde ise 8 iş makinesi ile 32 dere ve 100'ün üzerindeki lokasyonda bu ıslah çalışmalarına devam edildi. Zonguldak ili genelinde etkilenen bölgelerde acil müdahalede bulunmak maksadıyla yaklaşık 777 personel, 203 araç, 37 iş makinesi, 29 motopomp ile 112 Çağrı Merkezine gelen 184 ihbara anında müdahale edildi. Bir çarpıcı bilgiyi paylaşmak istiyorum. Zonguldak ilimizdeki yağış miktarı meteorolojiden aldığımız verilere göre yıllık bin 120 kilogram iken son 24 saatte 300 kilogram yağış düştü. Yıllık yağış miktarının dörtte biri bir günde düşmüş olmasın rağmen hamdolsun başta Valimizin liderliğinde alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın ikazlarımıza riayet etmesi sonucunda oluşabilecek muhtemel afet riskleri, olumsuzlukların önüne geçilmiş oldu. Heyelan riski bulunna 68 ev geçici olarak t ahliye edildi. Vatandaşlar misafirhanelere alındı. Yine turuncu yağış uyarısı verilen Bartın ilizde ise yaklaşık 698 personel, 262 araç hazır halde bekletildi. 112 Çağrı Merkezine gelen 52 ihbara anında müdahale edildi. Kastamonu ilimizde de turuncu ikaz vardı ama kayda değer olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı" şeklinde konuştu.

Metrekareye 298,4 kilogram yağış düştü

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da alınan tedbirlerin risk azaltılmasında büyük rol oynadığını ifade ederek, "İlgili kurumların bu sellerde, taşkınlarda ortaya çıkan durumlar ve riskin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar; aşırı yağış olayını hasarsız atlatmamızda etkili olmuştur. Riskin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar. Son bir yılda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Özellikle AFAD Başkanlığının DSİ'ye sunduğu ilimizde 8 makine bunlar da sürekli çalıştı. Allah'a şükür herhangi bir ölü yaralı olmadan bunu atlattık. AFAD öncesinde hazırlık toplantılarımız yapıldı. Bütün kurumlarımıza, sahadaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün ve bugün okullarımızın tatil edilmesi bu da nüfusumuzun 6'da 1'ine tekabül ediyor. Yağış başladığı andan itibaren 298,4 milimetre Kozlu'da, Zonguldak merkezde 285,4 milimetre yağış gerçekleşti. Bu da yıl içerisinde yağacak yağışın 4'te 1'ini 48 saat içerisinde aldık. Bunu bu şekilde hasarsız olarak atlatabilmek çok önemli" diye konuştu. - ZONGULDAK