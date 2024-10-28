Zonguldak Valisi'nden 29 Ekim Mesajı - Son Dakika
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Zonguldak Valisi'nden 29 Ekim Mesajı

Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nda Zonguldak'ın tarihi önemini vurguladı.

28.10.2024 14:11
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilk vilayeti olarak Zonguldak, ülkemizin kalkınmasında ve sanayileşmesinde taşıdığı stratejik önem sayesinde bu ünvanı almış, Cumhuriyet'in kuruluşundaki değerli katkılarıyla ön plana çıkmıştır. Bu tarihi sorumlulukla, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle elde ettiği Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmaya, aynı azimle geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bu anlamlı günde, Zonguldak'ın ülkemizin gelişimindeki öncü rolünü bir kez daha vurguluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azim ve kararlılığı ile kurulan Cumhuriyet; bize özgür, çağdaş ve bağımsız bir toplumun temelini attı. Bu değerli miras, daha aydınlık yarınlar için çalışma azmi verirken, Zonguldak olarak Cumhuriyetimizin hedefleri doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı güçlendirmektedir. İlimiz, başta maden işçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın gayretiyle ülkemizin gelişimine sunduğu katkıyı sürdürmekte, Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşımak için her alanda sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin bu anlamlı gününde Zonguldaklı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar yaşamayı temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi'nden 29 Ekim Mesajı - Son Dakika

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