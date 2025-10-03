10 gün önce cezaevinden çıkan kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya'da 10 gün önce cezaevinden çıkan Derya Kazmacı (38), arkadaşının evinde ölü bulundu. Kazmacı'nın kaldığı odada, enjektör ve uyuşturucu madde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O., sabah eve geldiğinde, yanında kalan Derya Kazmacı'yı yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ENJEKTÖR VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan malzemeleri delil torbasına koydu. Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı öğrenildi.