10 Yıl Cezalı Cinayet Zanlısı Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O.'nun (25) saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. O.O., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
