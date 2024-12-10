1000 lira için döve döve öldürdüler! - Son Dakika
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1000 lira için döve döve öldürdüler!

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Antalya'da sıva ve boya işlerini yaptığı arkadaşından 1000 lira alacağını isteyen adam, çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

10.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:22
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'nde yer alan Aksoy Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında vahşet taşandı. Nuri Karakuş (48), sıva ve boya işlerini yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük'ten (20) 1000 lira alacağını istemek için evine gitti.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Karakuş'u darbeden Dönük, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakuş ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1000 lira için döve döve öldürdüler!

EŞİ AYAKTA ZOR DURDU

Karakuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Karakuş'un ölümüyle yasa boğulan yakınları, cenazelerini teslim aldı. Cenaze alınacağı sırada morga giren eşi Sakine Karakuş, gözyaşlarını tutamadı. Sakine Karakuş, cenaze, araca alındıktan sonra morgdan çıktığı sırada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığı'na götürüldü.

1000 lira için döve döve öldürdüler!

"PİŞMANIM"

Kaçan Mehmet Dönük kısa süre içerisinde yakalandı. Dönük, emniyetteki ilk ifadesinde, "Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, 'Paramı neden vermiyorsun?' deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı." dedi.

1000 lira için döve döve öldürdüler!

Dönük, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıktığı sırada Dönük, basın mensuplarının "1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adamı öldürmedim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış" karşılığını verdi.

1000 lira için döve döve öldürdüler!
Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1000 lira için döve döve öldürdüler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tony Montana:
    1000 LİRA İCİN CİNAYET AMA OLSUN ALMANYA BİZİ KISKANIYOR YAZİK COK YAZİK ... 21 24 Yanıtla
  • Murat:
    mesle para değil.!! mesele milletin borcunu vermeyen namusu bozuklar.!!! oğlum vereceksiniz verecek.!! alırken oğlan gibi kıvranıyorsunuz vatandaş alacağını isteyince aslan oluyorsunuz 32 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    1 TL de olsa borç borçtur 22 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    1000 lira mı istenir yahu adam bu ne hırs hırsının kurbanı olmuş 2 19 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    İdam şart 15 2 Yanıtla
  • Ali Baba:
    bir dklik hata nelere mal oluyor yaşayıp gorecek 10 0 Yanıtla
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