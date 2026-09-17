Kendilerini "polis" olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerine polis süsü vererek vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

10 İLDE AYNI ANDA ŞAFAK OPERASYONU

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin farklı illerde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Ankara, Erzurum ve Kocaeli'de eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.