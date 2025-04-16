11 yıl sonra acı son! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Barış AÇIGÖZ:

Sayın Yetkililer, Şu Bariyerleri yerine Beton bloklara ne zaman çevireceksiniz. Daha kaç kişinin ölmesi gerekir. Daha kaç tane aracın karşı şeride geçipte katliam yapması gerekir. LÜTFEN .. Allah Rızası için , Bütün Demir Bariyerleri İptal edin Beton Bloklara Çevirin. Bu arada, Karşı yönden gelen araçların Uzun Farları da insanların gözünü almamış olur, Daha güvenli sürüş olur. Sayın BAKANLARIMIZ a Selam ve Saygılarla..