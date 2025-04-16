11 yıl sonra acı son! Babasıyla aynı kaderi paylaştı - Son Dakika
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3.Sayfa

11 yıl sonra acı son! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç, motosikletinin bariyerlere çarparak parçalanması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, genç sürücünün babasının da yaklaşık 11 yıl önce motosiklet kazası sonrası yaşamını yitirdiği öğrenildi.

16.04.2025 10:37  Güncelleme: 11:12
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Manavgat istikametinden Serik yönüne seyreden Berkay Mehmet Gülaydın'ın kullandığı 07 CAE 390 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle motosiklet parçalanarak yola savruldu. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gülaydın'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

11 yıl sonra acı son! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

ÜÇ AY ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞ

Yaklaşık 3 ay önce de motosiklet kazası geçirdiği ve kolunun kırıldığı öğrenilen Berkay Mehmet Gülaydın'ın, o kazada hasar gören motosikletinin yerine bu kazaya karıştığı motosikleti aldığı belirtildi.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Öte yandan, Berkay Mehmet Gülaydın'ın babası İsmail Gülaydın'ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi'nde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandığı, hastanede 15 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

11 yıl sonra acı son! Babasıyla aynı kaderi paylaştı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 11 yıl sonra acı son! Babasıyla aynı kaderi paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Emir:
    VEFAT EDENE ALLAH RAHMET EYLESİN.BU OLAYDAN BAĞIMSIZ,BEŞ ARKADAŞIM MOTOR KAZASINDA RAHMETLİ OLDU.MOTORA BİNMEK APTALLIKTIR BENİM AÇIMDAN,HIZLI VEYA YAVAŞ GİTMENİN,TEDBİR ALDIM DEMENİN,ÇOK İYİ MOTOR KULLANMANIN TEDBİRİ YOKTUR. 34 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Allah rahmet eylesin, anneye sabırlar versin 34 0 Yanıtla
  • Nazife:
    cokkk genç yavrum allah mekanını cennet etsin allah annesine sabırlar versin. 7 0 Yanıtla
  • Barış AÇIGÖZ:
    Sayın Yetkililer, Şu Bariyerleri yerine Beton bloklara ne zaman çevireceksiniz. Daha kaç kişinin ölmesi gerekir. Daha kaç tane aracın karşı şeride geçipte katliam yapması gerekir. LÜTFEN .. Allah Rızası için , Bütün Demir Bariyerleri İptal edin Beton Bloklara Çevirin. Bu arada, Karşı yönden gelen araçların Uzun Farları da insanların gözünü almamış olur, Daha güvenli sürüş olur. Sayın BAKANLARIMIZ a Selam ve Saygılarla.. 2 2 Yanıtla
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