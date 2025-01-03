15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti - Son Dakika
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15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

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Adana'da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğun babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil baba, jandarmadaki ifadesinde suçu itiraf etti. Annesi ise eşi tarafından tehdit edildiği için cinayeti gizlediğini savundu.

03.01.2025 22:14
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlunu öldürüp yol kenarına atarak 'başkası öldürdü' süsü verdiği öne sürülen baba ile olayı bilip yardım ettiği öne sürülen anne tutuklandı.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

ÖZ ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolu kenarında 31 Aralık günü tabancayla kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki R.D.'nin ölümüyle ilgili baba M.D., anne S.D. ve abla E.D. gözaltına alındı. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı öne sürüldü.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

ANNE VE ABLA CİNAYETİ BİLİYORDU

Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan baba, anne ve abla sorguları tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Baba M.D ve anne S.D tutuklanırken, abla E.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Baba Mehmet Dinç'in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Adana, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Hindistana sınırımız olsa adanayı onlara verip birleştirirdik. Misak-ı milli falan düşünmeyiz. 29 9 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Evlat Allah hayırlısını versin ebeveynler çok zorlanıyor günümüzde ergenlik birde uyuşturucu kötü arkadaş bu babayı katil etti çocuk 19 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Adana yı bırak, bu ülkede uyuşturucu kullanımını kim serbest bıraktııııııııı ? 15 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    cono 4 7 Yanıtla
  • sedat celik:
    sigara alkol uyuşturucu bıraktırma merkezi sedatcelik.com 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    büyük laftan korkarım. kim bilir ne bok yedi 0 0 Yanıtla
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