16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı

Az çok tahmin ediyorduk ama rengini açık açık belli etti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık değeri 16 milyon lira olan ve iş insanı Temel Soyyiğit'inde içinde olduğu Mercedes otomobil, başka bir otomobil ile hafif bir şekilde çarpışması sonucu kendini otomatik şekilde kilitleyerek yolun ortasında yaklaşık 4 saat kaldı. Motor beyninde arızalandığı iddia edilen Mercedes, Kapıkule girişi mevkiinde yaşanan kaza sebebiyle araçların dönüşlerinde ve geçişlerinde de aksamalara neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışının hızlandırma için önlem alarak, sürücülere yardımcı oldu.

VİNÇ İLE KALDIRILDI

Daha sonra olay yerine çağrılan vinç ve kurtarıcı ile arızalanan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Trafikteki sürücüler ise otomobilin kaldırılması ile rahat bir nefes aldı.

GÖRENLER HAYRET ETTİ

Tır sürücüsü olan vatandaşlardan Nurettin Hüzmeli, böyle son model bir otomobilin yolun ortasında kalmasının kendisini de hayrette düşürdüğünü ve fabrikada üretim hatası olabileceğini belirtti.