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16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı - Son Dakika
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16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı

Aksaray'da silahla tehdit ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.12.2023 - 00:15,
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16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı

AKSARAY - Aksaray'da silahla tehdit ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 'silahla tehdit ve hırsızlık" suçundan aranan şüphelinin Aksaray'da olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli F.Y. isimli şahıs ekiplerin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı - Son Dakika
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