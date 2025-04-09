19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde çobanlık yapan Kamil Aslan'ın dağlık alanda otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde köye döndü.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Aslan'ın sürünün başında olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aslan'ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.