2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
14.06.2026 11:40  Güncelleme: 11:46
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Çanakkale'de Özbekistan uyruklu sevgilisini öldürüp streç filme sararak cesediyle aynı evde yaşayan Metin Kapusuz, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu sevgilisini öldürüp, 2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan şahıs, görülen ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi. Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) 3 gün boyunca haber alamayan yakınlarının polisi araması üzerine Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ne giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin Kapusuz (48) açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'yı sorması üzerine Kapusuz, kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filme sarılı şekilde kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri, Metin Kapusuz'u gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Kapusuz hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Özbekistan uyruklu kadını streçe sararak öldüren Kapusuz'un yargılanmasına 12 Haziran'da Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. İlk duruşmaya sanık ve müşteki avukatları, Dinara Alya Urkasimovan'ın yakınları katıldı. Tutuklu sanık Metin Kapusuz da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Metin Kapusuz savunmasında, "Alya Hanım'ı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Ben daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

Duruşmada Alya Urkasimovan'ın kardeşi ve tanıkların ifadeleri dinlendi. Mahkemeye heyeti tarafından ilk duruşmada açıklanan kararda, sanık Metin Kapusuz'un üzerine atılı 'kasten nitelikli öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı açıklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özbekistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Cinayet, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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