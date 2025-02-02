3 Bilezik İçin Komşuyu Öldürdüler - Son Dakika
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3 Bilezik İçin Komşuyu Öldürdüler

Denizli'de iki kadın, 3 bilezik için komşuları Serpil Girgin'i öldürüp çuvala koydular.

02.02.2025 00:33
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3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de kaybolduktan 3 gün sonra komşularının bahçesinde çuval içerisinde cenazesi bulunan kadının 3 bilezik yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Evlerine çağırdıkları kadını öldürdüklerini ve çuvalın içerisinde arka bahçeye bıraktıktan sonra evde detaylı temizlik yaptıklarını itiraf eden 2 şüpheli kadın adli işlemlerinin ardından tutulandı.

Denizli'nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 Ocak Pazar günü 'Komşuya gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Serpil Girgin'e (54), akşam vaktine kadar ulaşamayan eşi Mustafa Girgin, kayıp ihbarında bulundu. Mustafa Girgin'in ifadesi ve kayıp ihbarı doğrultusunda emniyet güçleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalledeki KGYS ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlamadı. Mustafa Girgin'in ifadesinde eşinin komşularına gideceğini söylediğini belirtmesi üzerine polis ekipleri, arama çalışmalarını Girgin ailesinin evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştırdı.

Komşularının bahçesinde çuvalda cenazesi bulundu

Polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Serpil Girgin'in komşusunun evin bahçesindeki çuval polis ekiplerinin dikkatini çekti. Çuvalın içerisini inceleyen ekipler, Serpil Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Serpil Girgin'in cansız bedenini bulunduğu bahçede Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ayrıca eşinin beyanları doğrultusunda kolunda 3 altın bilezik olduğu öğrenilen Serpil Girgin'in cenazesi bulunduğunda ise herhangi bir ziynet eşyası bulunmadığı öğrenildi. Serpil Girgin'in cansız bedeninin bulunduğu binada yaşayan ev sahibi ve kiracıları Ümmühan A. ile Türkan Ö. gözaltına alındı.

Emniyette cinayeti itiraf ettiler

Gözaltına alınan şüphelilerden Ümmühan A. ve Türkan Ö., emniyetteki ilk sorgularında, komşuları Serpil Girgin'i evlerine davet ettiklerini, bir süre sohbet ettikten sonra kavga çıkartıp, süpürge borusuyla kadının kafasına vurarak öldürdüklerini itiraf ettiler. Serpil Girgin'in kolundaki 3 altın bilezik için öldürdüklerini söyleyen katil zanlısı iki kadın daha sonra delilleri yok etmek için evde temizlik yaptıklarını ve maktulü evin bahçesinde sakladıklarını beyan ettiği öğrenildi. Cinayet zanlıları talihsiz kadının kolunda çaldıkları bilezikleri de kuyumcuya sattıkları öğrenildi.

Cinayeti kabul eden Ümmühan A. ve Türkan Ö. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İHA

Denizli, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 Bilezik İçin Komşuyu Öldürdüler - Son Dakika

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