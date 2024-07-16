3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi - Son Dakika
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3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi

3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço\'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi

Nuri Alço, 2016 yılından beri oturduğu evin yeni sahibiyle kira yüzünden davalık oldu. 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan Alço'nun eşi Burcu Alço, olayın iç yüzünü anlattı. Ev sahibinin evi haber vermeden sattığını söyleyen Alço, ''Bizi evden çıkarmak istedi, çıkmayınca mahkeme sürecine kaldı. Kira artırmak istedik ama kontrat istemedi. Bilirkişi eve geldi onların belirleyeceği rakama göre devam edecek'' dedi.

16.07.2024 15:21
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Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, ev sahibiyle davalık oldu. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın bilinmeyen detaylarını anlattı.

EV SAHİBİNİN "EVDEN ÇIKIN" UYARISINA KARŞI ÇIKTILAR

Alço'nun 2016 yılından beri oturduğu Kağıthane'deki evin yeni sahibi, eve taşınacağını belirterek ailenin daireden taşınmasını istedi. Ev sahibi, evden çıkmayan Alço çiftine noter onaylı ihtar gönderdi. Alço çifti ise evden taşınmayı reddedince ev sahibi de dava açtı.

BURCU ALÇO: EVDE KENDİSİ OTURMAK İSTEDİ AMA 2 YIL DAHA OTURMA HAKKIMIZ VAR

Kağıthane'deki evde 3 bin 500 TL kira verdikleri ileri sürülen Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün basında çıkan haberlerin aslı böyle değil. Yani susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor. Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş. Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var evden niye çıkalım? 'Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim' dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı.

3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi

"3-4 KAT KİRA ARTIŞI YAPALIM DEDİK AMA KONTRATI KABUL ETMEDİ"

"Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var. Biz kendimize göre kira artırım bedeli olarak evden çık-çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik. İlk başta 'Kira artıralım' dememize rağmen neredeyse ödediğimiz tutarın 3-4 katı 'Kontrat yapmam' dedi. E bu iş nasıl olacak? Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi... Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...'

3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi

Nuri Alço, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • OSMAN EFE BALCI: İnsanların malını gasp etme hakkını size kim veriyor bide itiraz ediyorlar. 23 8 Yanıtla
  • Ahmet yesil: ev sahibinin gazozuna ilaç katsaydiniz 23 1 Yanıtla
    SNNT: Çok iyi?????? 5 0
  • İbrahimm Bas: kasap et derdinde koyun ?? can derdinde 1 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Ev sahibi bize haber vermeden evi başkasına sattı diyor.. Sana ne kardeşim,niye soracak malın sahibi işte.. 2 0 Yanıtla
  • hakan null: Nuri baba cennete gitmeden huriyi çoktan bulmuş 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Özcan: ev sahibi ateşle oynuyor,?? Nuri Alço la bu yermi. adam feleğin çemberinden geçmiş . 1 0 Yanıtla

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