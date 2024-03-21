Antalya'da 10 Yıllık İlişkisini Bıçaklayarak Sonlandırdı - Son Dakika
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Antalya'da 10 Yıllık İlişkisini Bıçaklayarak Sonlandırdı

Antalya\'da 10 Yıllık İlişkisini Bıçaklayarak Sonlandırdı

Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, 'İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor' dedi.

21.03.2024 11:42  Güncelleme: 12:02
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Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Burcu Gezersoy'u, 17 bıçak darbesiyle öldüren 37 yaşındaki Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.

3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Hatırlamıyorum, kafam gidip geliyor

TARTIŞMANIN ARDINDAN EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olay, 15 Ocak'ta saat 00.30 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, genç kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uşak'tan Antalya'ya gelen Gezersoy'un ailesi, cenazeyi alarak toprağa verdi. Hastanede tedavisi tamamlanan Yılmaz Gündüz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Hatırlamıyorum, kafam gidip geliyor

"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM...KAFAM GİDİP GELİYOR"

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz ile taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında savunmasını yapan Gündüz, Burcu Gezersoy'un öldüğüne ilişkin olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanı, Burcu Gezersoy'u öldürdüğü yönünde verdiği savcılık ifadesini hatırlattı. Bunun üzerine suçlamaları reddeden Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.

3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Hatırlamıyorum, kafam gidip geliyor

"OĞLUMUN ELİNDE BIÇAK GÖRDÜM, GELİNİM KANLAR İÇİNDEYDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz Gündüz'ün annesi Leyla Gündüz, olay günü hep beraber akşam yemeği yediklerini, daha sonra oğlu ve gelininin odalarına çekildiğini anlattı. Gürültü üzerine odaya girdiklerinde oğlunun elinde bıçak gördüğünü, gelininin de kanlar içinde olduğunu söyleyen Leyla Gündüz, oğlu Yılmaz'ın elinden bıçağı almak için hamle yaptığında elinden yaralandığını söyledi.

"BABAMIN ELİNDE BIÇAK VAR YETİŞ"

Sanık Gündüz'ün babası Mehmet Gündüz ise torununun, 'Babamın elinde bıçak var, yetiş' diye bağırdığını, oğlu Yılmaz ve gelini Burcu'nun bulunduğu odaya girdiğini belirterek, "Odaya girdiğimde gelinim ve oğlum yataktaydı. Oğlumun elinde bıçak vardı. Gelinimin her yanında kan vardı. Biz odaya girince oğlum evden çıkıp gitti" diye konuştu. Mehmet Gündüz, oğlunun herhangi psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını, gelini ile arasında da herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Antalya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 10 Yıllık İlişkisini Bıçaklayarak Sonlandırdı - Son Dakika

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