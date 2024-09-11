3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler - Son Dakika
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3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler

3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler

Avcılar'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S.'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevda Yılmaz, Medine G.S.'nin 91 bin TL karşılığında ağabeyi Emre Yılmaz ile zorla evlendirildiğini öne sürdü.

11.09.2024 00:03
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İstanbul Avcılar'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S.'nin babaları hakimlikteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Sevda Yılmaz, Medine G.S.'nin 91 bin TL karşılığında ağabeyi Emre Yılmaz ile zorla evlendirildiğini iddia etti.

KAYBOLDUKTAN 3 GÜN SONRA BULUNDULAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz'ın kaybolduğu ihbarı üzerine kapsamlı araştırma başlattı. Aramaların sonunda kayıp kız ve 14 yaşındaki arkadaşı Medine G.S. dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe Mahallesinde bulundu.

91 BİN TL KARŞILIĞINDA ZORLA EVLENDİRİLMİŞ

Kız çocuklarından Sevda Yılmaz, pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, aile fertlerinden babası Sedat Yılmaz, A.G. ve E.Y. tarafından şiddet gördüğünü, zorla hırsızlığa yönlendirildiklerini ve arkadaşı Medine G.S.'nin, rızası dışında babası tarafından ağabeyi Emre Yılmaz ile 2023 yılında 91 bin lira karşılığında zorla evlendirildiği öne sürdü.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerinin ardından evlerine dönmek istemeyen Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S., Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken gözaltına alınan kızların babaları Sedat Yılmaz ve A.G. bu sabah Küçükçekmece Adliye'sine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan iki baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevda Yılmaz'ın arkadaşı Medine G.S. ile zorla evlendirilen 16 yaşındaki ağabeyi Emre Yılmaz, annesi Hanife Tutar ve dedesi Erol Yılmaz'ın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İnsan Hakları, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler - Son Dakika
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