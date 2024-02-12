3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasında firari 5 yıl sonra yakalandı

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Gaziantep'te 3 kardeşin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan muhtarlık kavgasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., olaydan 5 yıl sonra jandarma tarafından saklandığı samanlıkta yakalandı.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle, 3 kardeşin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası alan firari V.O. isimli şahsı yakalamak için özel ekip kurdu.

JASAT jandarma dedektiflerinden kurulan özel ekip, firari şahsın Şehitkamil ilçesi kırsalında bir samanlıkta saklandığını tespit etti. Firari zanlı, JASAT ekipleri ve adli makamların koordinesiyle yapılan operasyon sonucu olaydan 5 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. Yakalanan ve 10 yıl hapis cezası bulunan firari zanlısı V.U. sağlık kontrolleri ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.