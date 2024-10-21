31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken Hayatını Kaybetti

31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Toguçin şehrinden 31 yaşındaki Veronika Muraşkina, 2020 yılında sarhoş bir sürücü tarafından ezilmiş ve bacağı ciddi şekilde zarar görmüştü. Yatak istirahati sırasında hayatı tehdit eden bir akciğer hastalığına yakalandı ve acil nakil listesine alındı. Ancak, ameliyatının yapılmasına günler kala 18 Ekim'de hayatını kaybetti. Muraşkina, 2017'de 'The Bachelor' programının Rusya versiyonunda rol alarak ün kazanmıştı. Ayrıca 2017'de bir Playboy dergisi sayısında yer almıştı.

21.10.2024 15:37
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Rusya'da "The Bachelor" programında rol alan Playboy modeli, araba kazasından yıllar sonra çektiği acıların ardından akciğer nakli beklerken hayatını kaybetti.

Rusya'nın Toguçin şehrinden 31 yaşındaki Veronika Muraşkina, 2020 yılında sarhoş bir sürücü tarafından ezilmiş ve bacağı ciddi şekilde zarar görmüştü, bu yüzden yatağa bağımlı kalmıştı.

Yatak istirahatindeyken hayatı tehdit eden bir akciğer hastalığına yakalandı ve acil nakil listesine alındı, ancak Veronika 18 Ekim'de, ameliyatının yapılmasına günler kala hayatını kaybetti.

Veronika, 2017'de popüler aktör İlya Glinnikov'un kalbini kazanmak için mücadele ettiği "The Bachelor" programının Rusya versiyonunun beşinci sezonuna katıldığında ünlü olmuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşıyordu, burada ekonomi eğitimi almış ve daha sonra modellik kariyeri inşa etmişti.

Yine 2017'de, Veronika'nın fotoğrafı bir Playboy dergisi sayısında yer aldı. Başında sarı tavşan kulaklarıyla fotoğraflanmış ve derginin sayfalarında geçmiş Playboy tema partileriyle ilgili bir notla yer almıştı.

Ancak 2020 yazında, korkunç bir araba kazası geçirdiğinde göz alıcı hayatı son buldu.

Annesini ve büyükannesini ziyaret etmek için memleketi Toguçin'e gitmişti.

Ağustos ayında bir akşam, uzun zamandır görmediği çocukluk arkadaşlarıyla sokakta yürüyüşe çıkmıştı.

Aniden, sarhoş bir sınıf arkadaşının kullandığı bir araba, grubun takıldığı otoparka daldı.

Veronika darbenin çoğunu aldı ve ağır yaralandı. Doktorlar yıllarca bacağını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar ve çok uzun bir rehabilitasyon süreci geçirdi.

Modellik kariyerini bırakmak zorunda kaldı ve bunun yerine zamanını el sanatlarıyla uğraşarak geçirdi.

Bir arkadaşı yerel medyaya şunları söyledi: "Ciddi kazadan sonra bacağı resmen parça parça bir araya getirildi. Uzun süre tedavi gördü, kliniklerde kaldı ve iyileşti."

"Sorunlarının nihayet geride kaldığı görünüyordu, ancak akciğer hastalığı onu vurduğunda yeni bir sorun ortaya çıktı."

Veronika'nın uzun süre yatağa bağımlı kalması sonucunda bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve akciğer nakli gerektirecek kadar ciddi olduğu bildirilen bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken hayatını kaybetti
31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa 31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Yıldız:
    Verenikolar ölmesin 7 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ah be bacım sen bunları hakketmedin 3 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    eklerken ne ya akcıger naklımolurken olmasın o baslıga bak 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunların namazı kılınmaz direk ateseatın 0 4 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Yahu başlık atmayın ne olur.Haberi yayınlayın başlık bizden olsun.eklerken ne ya Haber niteliği olmayan bir haber daha 2 0 Yanıtla
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